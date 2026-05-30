Σε ρυθμούς Μουντιάλ κινείται πλέον το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, με τη σέντρα της κορυφαίας εθνικής διοργάνωσης να απέχει μόλις 12 ημέρες και τις ομάδες να ολοκληρώνουν σταδιακά τις τελικές τους επιλογές.

Η πλειοψηφία των 48 εθνικών ομάδων που θα συμμετάσχουν έχει ήδη γνωστοποιήσει τις αποστολές της, με τον Καναδά να ανακοινώνει το πρωί του Σαββάτου (30/5) τη δική του λίστα.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Τζέσι Μαρς έκανε γνωστούς τους 26 ποδοσφαιριστές που θα ταξιδέψουν στο τουρνουά, με τον μεγάλο σταρ της ομάδας, Αλφόνσο Ντέιβις, να συμπεριλαμβάνεται κανονικά στις επιλογές. Ο 23χρονος είχε ταλαιπωρηθεί από τραυματισμό στον τένοντα, στον ημιτελικό του Champions League ανάμεσα σε Μπάγερν Μονάχου και Παρί Σεν Ζερμέν, ωστόσο είναι πλέον διαθέσιμος για τη διοργάνωση.

Αναλυτικά η αοστολή του Καναδά ενόψει Μουντιάλ

Τερματοφύλακες: Μαξίμ Κρεπό, Όουεν Γκούντμαν, Ντέιν Σεντ Κλερ.

Αμυντικοί: Μόισε Μπομπίτο, Ντέρεκ Κορνίλιους, Αλφόνσο Ντέιβις, Λουκ Ντε Φουτζερόλ, Άλφι Τζόουνς, Αλιστάρ Τζόνστον, Ρίτσι Λαριέα, Νίκο Σιγκούρ, Τζόελ Ουότερμαν.

Μέσοι: Αλί Αχμέντ, Ταζόν Μπουκάναν, Μάθιου Τσοϊνιέρ, Στέφεν Εστακάο, Μαρσέλο Φλόρες, Ισμαέλ Κονέ, Λίαμ Μιλάρ, Τζόναθαν Οσόριο, Νέιθαν Σαλιμπά, Τζέικομπ Σάφελμπεργκ.

Επιθετικοί: Τζόναθαν Ντέιβιντ, Πρόμις Ντέιβιντ, Κάιλ Λάριν, Τανιολουβασέγι.