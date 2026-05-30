Στη φυλακή οδηγήθηκε ο47χρονος Έλληνας Ιωάννης Αϊδινίδης, ο οποίος συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο και κατηγορείται ότι παρείχε βοήθεια σε υπηρεσία πληροφοριών ξένης χώρας, η οποία σύμφωνα με τις βρετανικές αρχές συνδέεται με το Ιράν.

Ο 47χρονος, που φέρεται να γεννήθηκε στην Τσάλκα της Γεωργίας και να έζησε για ένα διάστημα στην Ξάνθη μαζί με τη μητέρα και τον αδελφό του, δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις ελληνικές αρχές.

Ο άνδρας, ο οποίος κατοικεί τα τελευταία χρόνια κοντά στο Μόναχο της Γερμανίας, παρουσιάστηκε ενώπιον του Δικαστηρίου του Γουέστμινστερ, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες βάσει της νομοθεσίας περί Εθνικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σύμφωνα με τις βρετανικές αρχές, συνδέεται με την παρακολούθηση δημοσιογράφου του Iran International, ενός περσόφωνου τηλεοπτικού δικτύου με έδρα το Λονδίνο, το οποίο ασκεί κριτική στο ιρανικό καθεστώς.

Η εισαγγελία υποστηρίζει ότι ο κατηγορούμενος ταξίδεψε δύο φορές στη Βρετανία, τον Απρίλιο και τον Μάιο, όπου φέρεται να φωτογράφιζε κατοικίες, οχήματα και άλλα σημεία που σχετίζονταν με τον συγκεκριμένο δημοσιογράφο.

Παράλληλα, οι αρχές εκτιμούν ότι τοποθέτησε κρυφή συσκευή παρακολούθησης, η οποία ήταν κρυμμένη μέσα σε κάλτσα και στερεωμένη σε δέντρο. Η συσκευή φέρεται να είχε τη δυνατότητα συλλογής και αποστολής δεδομένων σε άγνωστους αποδέκτες στο εξωτερικό.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Αϊδινίδης εργάστηκε στο παρελθόν ως οικοδόμος, ενώ αργότερα μετανάστευσε στη Γερμανία, όπου διέμενε στην περιοχή Tutzing, κοντά στο Μόναχο.

Το Iran International, που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης, θεωρείται από τις ιρανικές αρχές επικριτικό μέσο ενημέρωσης απέναντι στην Τεχεράνη.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στις 16 Μαΐου στο Δυτικό Σάσεξ από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία του Λονδίνου. Οι αρχές διευκρίνισαν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για ευρύτερη απειλή κατά του κοινού.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανέφερε ότι βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς και τα πρόσωπα που ενδέχεται να επηρεάζονται από την υπόθεση, προκειμένου να διασφαλιστούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφάλειας, ενώ οι έρευνες παραμένουν σε εξέλιξη.