Έντονη δυσαρέσκεια εξέφρασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά την απόφαση του Εφετείου Πειραιά που ανοίγει τον δρόμο για την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, ο οποίος έχει καταδικαστεί ως ηγετικό στέλεχος και βασικός καθοδηγητής της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη».

Σε γραπτή δήλωσή του, εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών έκανε λόγο για «βαθιά απογοήτευση» της Ουάσιγκτον αναφορικά με τη συγκεκριμένη δικαστική εξέλιξη, επαναλαμβάνοντας τη σταθερή θέση των ΗΠΑ υπέρ της αυστηρής αντιμετώπισης της τρομοκρατίας και της δικαίωσης των θυμάτων της.

Η αμερικανική αντίδραση έρχεται να προστεθεί σε προηγούμενες παρεμβάσεις που έχουν γίνει για την υπόθεση, γεγονός που καταδεικνύει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον με το οποίο οι ΗΠΑ παρακολουθούν τις εξελίξεις. Διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι η Ουάσιγκτον αναμένεται να συνεχίσει τις πιέσεις προς την ελληνική πλευρά, επιδιώκοντας την ανατροπή της απόφασης και την επιστροφή του καταδικασμένου στη φυλακή.

Η υπόθεση εξακολουθεί να προκαλεί έντονες συζητήσεις και αντιδράσεις, καθώς η δράση της «17 Νοέμβρη» έχει συνδεθεί με μία από τις πιο αιματηρές περιόδους τρομοκρατίας στην Ελλάδα, με δεκάδες επιθέσεις και πολλά θύματα κατά τη διάρκεια της πολυετούς παρουσίας της.

Η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι βαθιά απογοητευμένες από την απόφαση του Εφετείου Πειραιά να απελευθερώσει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, τον ηγέτη και εγκέφαλο της ακροαριστερής ελληνικής τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη.

Σε διάστημα 27 ετών, η 17 Νοέμβρη δολοφόνησε τέσσερις Αμερικανούς κυβερνητικούς υπαλλήλους: τον Ρίτσαρντ Γουέλτς, τον Λοχαγό Τζορτζ Τσάντες, τον Λοχαγό Γουίλιαμ Νόρντιν και τον Λοχία Ρόναλντ Στιούαρτ. Η ομάδα δολοφόνησε επίσης έναν Βρετανό στρατιωτικό ακόλουθο, έναν υπάλληλο της τουρκικής πρεσβείας και 16 εξέχοντες Έλληνες, συμπεριλαμβανομένου του κουνιάδου του νυν πρωθυπουργού Μητσοτάκη.

Ο Γιωτόπουλος καταδικάστηκε σε 17 ισόβια κάθειρξη συν 25 χρόνια για την ενορχήστρωση αυτών των βάναυσων δολοφονιών. Δεν ανέλαβε ποτέ την ευθύνη ούτε εξέφρασε μεταμέλεια. Σημειώνουμε ότι στις 25 Μαΐου, ο Αναπληρωτής Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου άσκησε έφεση για την ακύρωση της υπό όρους απελευθέρωσης, επειδή ο Γιωτόπουλος δεν είχε εκτίσει την ελάχιστη απαιτούμενη ποινή. Υποστηρίζουμε σθεναρά αυτές τις προσπάθειες και καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να κάνει ό,τι μπορεί για να επιστρέψει ο Γιωτόπουλος στη φυλακή.

Οι οικογένειες των Richard Welch, George Tsantes, William Nordeen και Ronald Stewart κουβαλούν το βάρος αυτών των απωλειών εδώ και δεκαετίες. Οι αγαπημένοι τους έκαναν την υπέρτατη θυσία στην υπηρεσία του έθνους μας και αξίζουν δικαιοσύνη. Η τρομοκρατία δεν πρέπει ποτέ να γίνει ανεκτή ή να δικαιολογηθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να στέκονται στο πλευρό των θυμάτων της τρομοκρατίας και να συνεργάζονται με τους εταίρους μας για να διασφαλίσουν ότι όσοι διαπράττουν τέτοιες αποτρόπαιες πράξεις θα αντιμετωπίσουν όλες τις συνέπειες.