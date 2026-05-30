Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί σε πούλμαν που κινούνταν στην περιφερειακή Υμηττού, προκαλώντας αναστάτωση στους διερχόμενους οδηγούς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε εν κινήσει, με αποτέλεσμα το όχημα να ακινητοποιηθεί στο οδόστρωμα. Οι επιβάτες πρόλαβαν να αποβιβαστούν και είναι καλά στην υγεία τους.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς και τον καθαρισμό του δρόμου. Η κυκλοφορία διεκόπη προσωρινά, προκαλώντας καθυστερήσεις στην κίνηση.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από διερχόμενους οδηγούς, το οποίο δείχνει τις φλόγες να τυλίγουν το πούλμαν μέσα σε λίγα λεπτά.