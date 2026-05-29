Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε βιοτεχνία αρτοποιημάτων στον Κρουσώνα του Δήμου Μαλεβιζίου Ηρακλείου, κινητοποιώντας άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά πριν αυτή επεκταθεί σε γειτονικά κτίσματα.

Ηράκλειο: Δύσκολη η επιχείρηση εντος του οικισμού

Η βιοτεχνία βρισκόταν εντός του οικισμού, γεγονός που αύξησε τον βαθμό δυσκολίας της επιχείρησης.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.