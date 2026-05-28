Αν οι τιμές ακινήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο σας φαίνονται υπερβολικές, ίσως αξίζει να ρίξετε μια ματιά στην Ελλάδα, όπου ολόκληρο ιδιωτικό νησί βγαίνει στο σφυρί… με τιμή χαμηλότερη από εκείνη μιας τυπικής οικογενειακής κατοικίας.

Το νησί Μάκρη είναι ακατοίκητο και σχεδόν ανέγγιχτο, με έκταση 243 στρεμμάτων, και ανήκει στο σύμπλεγμα των Εχινάδων, περίπου 4 χλμ. από τις ακτές της ηπειρωτικής Ελλάδας. Βρίσκεται επίσης περίπου 30 χλμ. ανατολικά της Κεφαλονιάς, του μεγαλύτερου νησιού του Ιονίου.

Η Μάκρη, σχεδόν απρόσβλητη από τον τουρισμό, διαθέτει βραχώδεις λόφους, πυκνά δάση και πάνω από 7 χλμ. παρθένας ακτογραμμής – ένα απομονωμένο παράδεισο που θα μπορούσε να γίνει δικός σας.

Από τα 8 εκατ. ευρώ στα… 247.000 ευρώ

Τα τελευταία πέντε χρόνια έγιναν πολλές προσπάθειες πώλησης του νησιού. Το 2022, πολυτελή μεσιτικά γραφεία το είχαν καταχωρίσει με τιμή εκκίνησης 8 εκατ. ευρώ, με στόχο τη δημιουργία ενός πεντάστερου θερέτρου με βίλες.

Στη συνέχεια, η Μάκρη προσφέρθηκε σε δημοπρασία με αρχική τιμή 1,5 εκατ. ευρώ, χωρίς επιτυχία. Η αιτία ήταν οι αυστηροί περιβαλλοντικοί νόμοι της Ελλάδας, που καθιστούν το νησί «ανενεργό περιουσιακό στοιχείο», μη επιδεκτικό ανάπτυξης.

Μεγάλο μέρος του νησιού χαρακτηρίζεται ως «ιδιωτικό δάσος» και έχει ενταχθεί στο ευρωπαϊκό δίκτυο προστασίας Natura 2000. Για οποιαδήποτε μόνιμη κατασκευή απαιτείται Προεδρικό Διάταγμα, γεγονός που λειτουργεί ως ουσιαστικό φρένο στην εκμετάλλευση.

Ως αποτέλεσμα, η τιμή πώλησης έχει πλέον μειωθεί δραματικά στα μόλις 247.000 ευρώ – φθηνότερη από τα περισσότερα διαμερίσματα στο Ηνωμένο Βασίλειο και σχεδόν η μισή τιμή ενός μέσου διαμερίσματος στο Λονδίνο.

Περιορισμοί, χρέη και ευκαιρίες

Η τρέχουσα αγγελία προειδοποιεί πως η Μάκρη είναι χαρακτηριστική περίπτωση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι ιδιωτικές νησιωτικές ιδιοκτησίες στην Ελλάδα. Όπως αναφέρεται, «ενώ προβάλλονται διεθνώς ως υπερπολυτελή περιουσιακά στοιχεία, η ιδιοκτησία και η ανάπτυξή τους στην πράξη είναι εξαιρετικά δύσκολη».

Εκτός από την περιβαλλοντική προστασία, το νησί είναι εντελώς εκτός δικτύου, κάτι που σημαίνει ότι ο νέος ιδιοκτήτης θα πρέπει να αναλάβει το κόστος εγκατάστασης και διαχείρισης νερού, ηλεκτρισμού και αποβλήτων.

Σύμφωνα με το Secret London, ο αγοραστής θα κληρονομήσει επίσης σειρά από υποθήκες, αμφισβητούμενες μισθώσεις, δικαστικές ενέργειες πιστωτών και φορολογικές απαιτήσεις – μεταξύ αυτών και του ελληνικού Δημοσίου – που υπερβαίνουν τα 20 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, για τους λάτρεις της φύσης, η Μάκρη μπορεί να αξιοποιηθεί για ήπιες δραστηριότητες όπως καλλιέργεια, βόσκηση ή οικοτουρισμό. Εναλλακτικά, αποτελεί ιδανικό προορισμό για έναν απόλυτο «ψηφιακό αποτοξινωτικό» προορισμό με κατασκήνωση κάτω από τα αστέρια.

Λευκές αμμουδιές, τιρκουάζ νερά και καταπράσινα δάση

Το νησί φτάνει σε ύψος 126 μέτρων πάνω από τη θάλασσα, προσφέροντας πανοραμική θέα με λευκές αμμουδιές, τιρκουάζ νερά και καταπράσινα δάση. Σώζονται τα ερείπια τριών παλαιών κτισμάτων – ένα μικρό εκκλησάκι, ένα σπίτι και μια δεξαμενή νερού.

Όπως και τα υπόλοιπα νησιά των Εχινάδων, η Μάκρη διαθέτει πλούσια ιστορία και μυθολογικές αναφορές. Τα γύρω νερά θεωρείται ότι αποτέλεσαν το πεδίο της περίφημης Ναυμαχίας της Ναυπάκτου το 1571, ενώ σύμφωνα με τον μύθο, οι Εχινάδες ήταν νύμφες που μεταμορφώθηκαν σε νησιά από έναν ποτάμιο θεό.

Η Μάκρη ξεχωρίζει ως ένα από τα ελάχιστα ανέγγιχτα μεσογειακά οικοσυστήματα, συνδυάζοντας φυσική ομορφιά και μυστήριο. Από τα 20 νησιά των Εχινάδων, τα περισσότερα είναι ιδιωτικά· έξι εξ αυτών ανήκουν στον Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, Εμίρη του Κατάρ.

Το νησί αγοράστηκε το 1991 από τον επιχειρηματία Στέφανο Λιοβαρό, όμως σήμερα βρίσκεται στα χέρια των εκκαθαριστών που διαχειρίζονται το χρέος του. Η επίσημη δημοπρασία έχει προγραμματιστεί για τις 13 Νοεμβρίου 2026.

Η αγορά ιδιωτικών νησιών και οι δυσκολίες

Ο Γερμανός μεσίτης Fahad Vladi, που δραστηριοποιείται πάνω από μισό αιώνα στην πώληση ιδιωτικών νησιών παγκοσμίως, δήλωσε στο ABC Australia ότι η αγορά στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα απαιτητική, ειδικά για ξένους επενδυτές που χρειάζονται πλήθος αδειών.

Όπως είπε: «Έχουμε συντάξει συμβόλαια με Έλληνες νησιώτες και ξένους αγοραστές, αλλά μετά την όγδοη άδεια απλώς τα παρατούν. Τα ελληνικά νησιά είναι πανέμορφα, αλλά η αγορά δεν λειτουργεί σωστά λόγω αυτών των περιορισμών».

Σύγκριση με άλλες αγορές

Την ίδια στιγμή, στην Καραϊβική, ένα απομονωμένο νησί που ανήκε παλαιότερα στη διάσημη τραγουδίστρια Σακίρα διατίθεται προς πώληση έναντι 22 εκατ. λιρών (30 εκατ. δολαρίων) – διπλάσια τιμή από εκείνη που είχε καταβάλει πριν από δύο δεκαετίες.

Το νησί Bonds Cay, έκτασης 650 στρεμμάτων, βρίσκεται στις βόρειες Μπαχάμες, 125 μίλια από το Μαϊάμι της Φλόριντα. Η Σάκιρα το είχε αγοράσει το 2006 έναντι 11 εκατ. λιρών, ενώ σήμερα προσφέρεται μέσω του Corcoran CA Christie Bahamas.

Η περιοχή διαθέτει 13 μίλια παραλιών με λευκή άμμο, προστατευμένους όρμους και σημεία με πανοραμική θέα στον Ατλαντικό. Πλησιέστερα νησιά μπορούν να προσεγγιστούν εύκολα με ιδιωτικό τζετ, ελικόπτερο ή γιοτ, καθώς διαθέτουν δικές τους υποδομές.

Ο Βρετανός μουσικός Roger Waters, γνωστός ως μπασίστας και βασικός στιχουργός των Pink Floyd, είχε επίσης σχέσεις με το Bonds Cay. Μαζί με τη Shakira επένδυσαν στο νησί με σκοπό τη δημιουργία ενός καταφυγίου για καλλιτέχνες, με πολυτελή ξενοδοχεία και κατοικίες – ένα σχέδιο που τελικά δεν υλοποιήθηκε.

Παρά την ακύρωση των σχεδίων, το νησί προσφέρει απόλυτη ιδιωτικότητα και σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή γοητεία των ιδιωτικών τροπικών παραδείσων.