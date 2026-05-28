Αστάθεια θα συνεχίσει να παρουσιάζει η ατμόσφαιρα, όχι μόνο σήμερα Πέμπτη 28 Μαΐου αλλά και τις επόμενες ημέρες, δηλαδή την Παρασκευή, το Σάββατο, την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, κυρίως κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες της ημέρας.

Αυτό σημαίνει ότι στις περισσότερες περιοχές της χώρας η ημέρα θα ξεκινά με καλές καιρικές συνθήκες, αρκετή ηλιοφάνεια και περιορισμένες νεφώσεις. Ωστόσο, όσο θα βαδίζουμε προς τις θερμές ώρες της ημέρας και κυρίως από περίπου τις 12 το μεσημέρι έως και το απόγευμα, θα αναπτύσσονται νεφώσεις κυρίως πάνω από τα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας και ιδιαίτερα στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές, όπου θα σημειώνονται μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες.

Τα φαινόμενα αυτά θα επηρεάζουν κατά τόπους περιοχές της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας, της Θεσσαλίας, της Ηπείρου, της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης. Στις καθαρά πεδινές ή και παραθαλάσσιες περιοχές η πιθανότητα να σημειωθούν βροχές θα είναι σαφώς μικρότερη σε σχέση με τα πιο ορεινά και ημιορεινά τμήματα, όπου η θερμική αστάθεια θα λαμβάνει χώρα κυρίως κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες.

Πρόκειται ουσιαστικά για την κλασική θερμική αστάθεια της εποχής, ένα απολύτως φυσιολογικό μετεωρολογικό φαινόμενο για το τέλος της άνοιξης και τις αρχές του καλοκαιριού στη χώρα μας. Αλλωστε, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, αυτή η εικόνα της ατμόσφαιρας φαίνεται πως θα διατηρηθεί ακόμη και μετά την 1η Ιουνίου, δηλαδή και έπειτα από του Αγίου Πνεύματος.

Σε ό,τι αφορά στις θερμοκρασίες δεν αναμένονται ιδιαίτερα αξιόλογες μεταβολές μέχρι και τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου. Ο υδράργυρος θα κυμαίνεται λίγο πάνω από τις μέσες κλιματικές τιμές για την εποχή, χωρίς ακραία ζέστη, δηλαδή δεν πρόκειται να μας επηρεάσει ο καύσωνας που ταλαιπωρεί ένα μεγάλος της Δυτικής Ευρώπης. Στα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας η θερμοκρασία θα φτάσει ιδιαίτερα αύριο Πέμπτη – που θα είναι η πιο ζεστή ημέρα μέχρι και την πρώτη του Ιουνίου – κατά μέσο όρο τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στις κλειστές πεδινές περιοχές της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Μακεδονίας όπου η ζέστη γίνεται πιο αισθητή. Γενικά τις επόμενες ημέρες η θερμοκρασία στα πεδινά ηπειρωτικά θα φτάνει στους 30°C-32°C και στα νησιά στους 28°C-30°C.

Στην Αθήνα, η πιο ζεστή ημέρα φαίνεται πως θα είναι η Πέμπτη με θερμοκρασία έως και 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ από την Παρασκευή έως και τη Δευτέρα η θερμοκρασία θα κυμαίνεται γύρω στους 29 με 31 βαθμούς.

Οι άνεμοι δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα ούτε στις θαλάσσιες ούτε στις αεροπορικές μετακινήσεις, καθώς στα πελάγη δεν θα ξεπερνούν γενικά τα 5 με 6 μποφόρ, διατηρώντας έτσι καλές συνθήκες για τα ταξίδια των επόμενων ημερών.

Ο Γιάννης Καλλιάνος είναι μετεωρολόγος και υποψήφιος διδάκτωρ στη Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών στο ΕΚΠΑ