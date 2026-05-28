Μια άγνωστη παρτιτούρα του Μπετόβεν και αυθεντικά σχέδια του Γουίνι είναι μερικά μόνο από τα σπάνια τεκμήρια που βγαίνουν σε δημοπρασία από τον οίκο Σόθμπις στις 23 Ιουνίου. Πρόκειται για τα τελευταία περίπου 280 αντικείμενα που προέρχονται από τη συλλογή του ζεύγους Κρίστοφερ Κόουν και Στάνλεϊ Σίγκερ, με τον τζίρο της δημοπρασίας να εκτιμάται σε 1,2 εκατ. στερλίνες. Το ζευγάρι που ζούσε στο ακριβότερο σπίτι που είχε πωληθεί ως τότε – το 1979 – στη Βρετανία έναντι 8 εκατ. στερλινών (περίπου 35 εκατ. με τα σημερινά δεδομένα) – συνέλεγε έργα τέχνης και αντικείμενα που ανήκαν σε σπουδαίες προσωπικότητες, όπως επί παραδείγματι 88 έργα του Πικάσο, μία πολυθρόνα του Ουίνστον Τσόρτσιλ, την κρεμάστρα για καπέλα του Ρούντολφ Νουρέγιεφ ή το αντίγραφο σεναρίου που ανήκε στον Ορσον Ουέλς για την ταινία «Πολίτης Κέιν».

Ανάμεσα στα αντικείμενα που ξεχωρίζουν είναι «το σημαντικότερο μουσικό χειρόγραφο του Μπετόβεν που έχει εμφανιστεί σε δημοπρασία εδώ και 20 χρόνια», σύμφωνα με τους Σόθμπις. Πρόκειται για ένα τετρασέλιδο προσχέδιο — αδημοσίευτο μέχρι σήμερα και άγνωστο στους σύγχρονους μελετητές του συνθέτη — της εισαγωγής του έργου «Ο αγιασμός της οικίας», που γράφτηκε το 1822 για τα εγκαίνια ενός θεάτρου της Βιέννης. Η ανώτατη εκτίμηση ανέρχεται στις 200.000 στερλίνες. Στην ίδια δημοπρασία θα πωληθούν αντίτυπο του βιβλίου «Μακριά από το αγριεμένο πλήθος» του Τόμας Χάρντι που ανήκε στη Βιρτζίνια Γουλφ, πρώτες εκδόσεις έργων «Περηφάνια και προκατάληψη» και «Χριστουγεννιάτικη ιστορία», όπως και αυθεντικά σχέδια του Ε.Χ. Σέπαρντ για τον Γουίνι το Αρκουδάκι.

Μεσαιωνικός θησαυρός

Στο μεταξύ ένα από τα αρχαιότερα και σημαντικότερα χειρόγραφα για τον βασιλιά Αρθούρο, τον Μέρλιν και το Αγιο Δισκοπότηρο βγαίνει σε δημοπρασία από τον Κρίστις τον Ιούλιο, με εκτιμώμενη τιμή 1,5 έως 2 εκατ. στερλίνες. Το περίφημο χειρόγραφο Λεμποντί, που χρονολογείται μεταξύ 1290 και 1310 και παρέμενε επί περισσότερα από 700 χρόνια σε ιδιωτικές συλλογές, περιλαμβάνει μια εξαιρετικά σπάνια απεικόνιση του μάγου Μέρλιν μεταμορφωμένου σε ελάφι. Θεωρείται το αρχαιότερο αντίγραφο του κύκλου που έχει εμφανιστεί ποτέ σε δημοπρασία και ένα από μόλις τρία παρόμοια χειρόγραφα που παραμένουν σε ιδιωτικά χέρια, ενώ δεν έχει ποτέ εκτεθεί δημόσια ούτε έχει μελετηθεί πλήρως.