Με θετικό αποτύπωμα «έκλεισε» το πρώτο τρίμηνο του 2026 για τη Motor Oil, με τον όμιλο να εμφανίζει ισχυρή αύξηση του κύκλου εργασιών όσο και της κερδοφορίας, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του μέσα σε ένα περιβάλλον έντονης μεταβλητότητας που καταγράφεται στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών το πρώτο τρίμηνο 2026 διαμορφώθηκε στα 3,36 δισ. ευρώ, έναντι 2,68 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση κατά 25%, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων εκτινάχθηκαν στα 332,7 εκατ. ευρώ από 85 εκατ. ευρώ το 2025 (293%).

Τα λειτουργικά κέρδη εκμετάλλευσης ανήλθαν στα 471,6 εκατ. ευρώ, έναντι 133,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση περίπου 254%. Παράλληλα, τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 427,7 εκατ. ευρώ από 113,4 εκατ. ευρώ πέρυσι, καταγράφοντας άνοδο 277%. Σε επίπεδο EBITDA, τα κέρδη εκτιμώνται σε περισσότερα από 540 εκατ. ευρώ, έναντι περίπου 180 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2025, αντανακλώντας τη σημαντική ενίσχυση των περιθωρίων διύλισης και τη συνολικά ισχυρή λειτουργική επίδοση του ομίλου.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, η μεγαλύτερη ποσότητα προϊόντων που διέθεσε η Motor Oil στο πρώτο τρίμηνο του 2026 αφορούσε το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, με πωλήσεις 1,137 εκατ. μετρικών τόνων και αξία 898,1 εκατ. ευρώ. Ακολούθησαν οι βενζίνες με 666 χιλ. μετρικούς τόνους και πωλήσεις 491 εκατ. ευρώ, ενώ ιδιαίτερα σημαντική ήταν η άνοδος στα αεροπορικά καύσιμα, με σχεδόν διπλάσιες πωλήσεις στους 512 χιλ. μετρικούς τόνους από 261 χιλ. τόνους το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025 και αξία στα 497,3 εκατ. ευρώ.

Κεντρικό ρόλο στις επιδόσεις της Motor Oil εξακολουθεί να διαδραματίζει ο τομέας των καυσίμων, ο οποίος παραμένει ο βασικός πυλώνας δραστηριότητας και κερδοφορίας. Ωστόσο, η διοίκηση έχει επιταχύνει παράλληλα και τη στρατηγική διαφοροποίησης του ομίλου, αναδιαρθρώνοντας τους λειτουργικούς τομείς σε καύσιμα, υπηρεσίες λιανικής, εξηλεκτρισμό, κυκλική οικονομία και λοιπές δραστηριότητες. Η νέα αυτή δομή αντανακλά τη μετάβαση της εταιρείας σε ένα πιο σύνθετο και πολυδιάστατο ενεργειακό μοντέλο. Η εταιρεία συνεχίζει να διευρύνει το ενεργειακό της αποτύπωμα, επενδύοντας όχι μόνο στη διύλιση και εμπορία καυσίμων αλλά και σε δραστηριότητες όπως ο εξηλεκτρισμός, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η κυκλική οικονομία.

Το μέρισμα

Τέλος, όπως αναφέρει η ενδιάμεση συνοπτική οικονομική κατάσταση του Ομίλου για το πρώτο τρίμηνο, η διοίκηση πρόκειται να προτείνει στην ερχόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Ιουνίου 2026 τη διανομή συνολικού μεικτού μερίσματος για τη χρήση 2025 193.870.215 ευρώ (ή 1,75 ευρώ ανά μετοχή). Σημειώνεται ότι είχε ήδη αναγνωριστεί ως μεικτό προμέρισμα χρήσης 2025 το ποσό των 38.774.043 ευρώ (ή 0,35 ευρώ ανά μετοχή) από τον Οκτώβριο του 2025 και καταβλήθηκε τον Ιανουάριο του 2026, ενώ το υπόλοιπο ποσό (1,40 ευρώ ανά μετοχή) θα πληρωθεί και θα αναγνωριστεί στη χρήση 2026.

Η διοίκηση του Ομίλου αντιμετωπίζει τις προκλήσεις του μακροοικονομικού περιβάλλοντος μέσα από ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων, με αποδοτική διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και αυστηρό έλεγχο κόστους, και εφαρμόζει ένα διαρκές πλαίσιο αξιολόγησης και διαχείρισης κινδύνων, το οποίο επιτρέπει την έγκαιρη πρόβλεψη και αντιμετώπιση δυνητικών απειλών, διασφαλίζοντας την επιχειρησιακή συνέχεια και την απρόσκοπτη λειτουργία. Παράλληλα, οι συνεχιζόμενες επενδύσεις σε περιβαλλοντικές αναβαθμίσεις και έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ενισχύουν τη δέσμευση του Ομίλου για βιωσιμότητα και ενεργειακή μετάβαση.