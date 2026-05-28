Σε πιλοτική λειτουργία τίθεται έως την ερχόμενη Πέμπτη το Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων, η νέα ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα που θα συγκεντρώνει το σύνολο των παροχών που λαμβάνει κάθε πολίτης, είτε πρόκειται για επιδόματα είτε για ενισχύσεις σε χρήμα ή σε είδος.

Με το νέο σύστημα, το οποίο θα λειτουργεί πιλοτικά μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, το κράτος θα γνωρίζει ποιος παίρνει τι και πόσα, ενώ σκοπός του Μητρώου, όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ είναι μεταξύ άλλων:

Η αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της δημοσιονομικής επίπτωσης των παροχών και ενισχύσεων.

Η παροχή πληροφοριών στο πλαίσιο ελεγκτικών διαδικασιών σχετικά με το σύνολο των χορηγούμενων παροχών και ενισχύσεων ανά φυσικό πρόσωπο.

Η αξιοποίηση της συνολικής πληροφόρησης των χορηγούμενων παροχών ανά φυσικό πρόσωπο για λόγους ελέγχου σώρευσης παροχών και ενισχύσεων. Με τη χαρτογράφηση των κοινωνικών παροχών και ενισχύσεων δημιουργείται ενιαίο ψηφιακό προφίλ ανά ΑΦΜ, όπου θα καταγράφονται όλες οι παροχές που λαμβάνει κάθε πολίτης.

Στο Μητρώο εντάσσονται:

Ολα τα φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, στα οποία χορηγούνται παροχές ή/και ενισχύσεις από το Δημόσιο.

Ολες οι παροχές, σε χρήμα και σε είδος, και οι ενισχύσεις που χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα από τους φορείς του δημόσιου τομέα, οι οποίοι υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα το Μητρώο.

Για κάθε φυσικό πρόσωπο τηρούνται στο Μητρώο οι εξής κατηγορίες στοιχείων και πληροφοριών: