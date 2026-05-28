Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, εν μέσω υποχώρησης και των ευρωπαϊκών αγορών στον απόηχο της αναζωπύρωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Η αγορά υποχωρεί μετά από έξι ανοδικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε συνολικά κέρδη 7,18%.

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρίσκεται η μετοχή της ΔΕΗ, η οποία κινείται σε νέα υψηλά 18 ετών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.359,29 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,45%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.352,67 μονάδες (-0,73%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 113,58 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,51%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,12%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της ΔΕΗ (+3,52%), του ΟΛΠ (+1,56%) και της Motor Oil (+1,03%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (-2,15%), της Εθνικής (-1,65%), της Alpha Bank (-1,52%), της Coca Cola HBC (-1,49%) και της Allwyn (-1,42%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η ΔΕΗ και η Alpha Bank διακινώντας 1.597.860 και 1.401.877 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η ΔΕΗ με 34,39 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 7,25 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 41 μετοχές, 61 πτωτικά και 16 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Alpha Trsust (+5,29%) και Νάκας (+4,12%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Αττικές Εκδόσεις (-3,94%) και CPI (-2,55%).