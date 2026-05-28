Σοβαρό περιστατικό αναστάτωσε τα Χανιά, όταν ένας 30χρονος εντοπίστηκε τραυματισμένος με μαχαιριά στην καρδιά μέσα στο σπίτι του. Ο άνδρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου νοσηλεύεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, ο 30χρονος βρέθηκε αργά τη νύχτα στο σπίτι του, στην περιοχή Κολυμπάρι, από αστυνομικούς που έφτασαν άμεσα στο σημείο μετά από ειδοποίηση. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Nοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση

Ο τραυματίας έφερε σοβαρό τραύμα στο θώρακα και υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση από τους θωρακοχειρουργούς του Νοσοκομείου Χανίων. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, το μαχαίρι φαίνεται να τον βρήκε στην καρδιά, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του θεωρείται πλέον σταθερή.

Οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άνδρας βρέθηκε τραυματισμένος. Η κατάθεσή του, μόλις το επιτρέψει η υγεία του, αναμένεται να ρίξει φως στην υπόθεση και να βοηθήσει στη διαλεύκανσή της.

Η Ασφάλεια Χανίων έχει ήδη προχωρήσει σε προσαγωγές υπόπτων, ενώ η έρευνα για το περιστατικό βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.