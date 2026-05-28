Ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας καταρρίπτονται σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς μεγάλα τμήματα της ηπείρου πλήττονται από έντονο κύμα καύσωνα που εμφανίστηκε ασυνήθιστα νωρίς μέσα στη χρονιά.

Η ήπειρος βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν ισχυρό «θερμικό θόλο» – ένα σύστημα υψηλών πιέσεων που παγιδεύει τον θερμό αέρα, ωθώντας τον προς το έδαφος. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι το φαινόμενο εντείνεται λόγω της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής, η οποία καθιστά τους καύσωνες συχνότερους και εντονότερους.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, σήμερα και αύριο αναμένεται μικρή αποκλιμάκωση, με τις θερμοκρασίες να παραμένουν υψηλές αλλά ελαφρώς χαμηλότερες. Παράλληλα, υπάρχουν προειδοποιήσεις για καταιγίδες στη Βρετανία και τη Γαλλία, καθώς και για χαλαζοπτώσεις στην Ιταλία.

Βρετανία: Θερμοκρασία ρεκόρ για την ιστορία της χώρας – Κάποιοι έμειναν και χωρίς νερό

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Δευτέρα καταγράφηκε ως η θερμότερη ημέρα Μαΐου στην ιστορία της χώρας, με 34,8 βαθμούς Κελσίου στους Βασιλικούς Βοτανικούς Κήπους του Κιού στο Λονδίνο. Το ρεκόρ ξεπεράστηκε την Τρίτη, όταν ο υδράργυρος άγγιξε τους 35 βαθμούς, ενώ η μέση μέγιστη θερμοκρασία για την εποχή είναι περίπου 20 βαθμοί.

Καθώς η θερμοκρασία αυξανόταν, πυρκαγιά ξέσπασε κοντά στον λόφο Arthur’s Seat στο Εδιμβούργο της Σκωτίας. Εκατοντάδες κατοικίες στη νοτιοανατολική Αγγλία έμειναν χωρίς νερό λόγω αυξημένης ζήτησης, ενώ δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό προσπαθώντας να δροσιστούν σε λίμνες και ποτάμια.

Η δύση του ηλίου δεν έφερε ανακούφιση, καθώς καταγράφηκαν «τροπικές νύχτες», με τη θερμοκρασία να μην πέφτει κάτω από τους 20 βαθμούς. Οι συνθήκες προκαλούν σοβαρή δυσφορία και κινδύνους για τη δημόσια υγεία, αφού τα περισσότερα σπίτια στη χώρα δεν διαθέτουν κλιματισμό.

Η Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή του Ηνωμένου Βασιλείου προειδοποίησε ότι η χώρα «χτίστηκε για ένα κλίμα που πλέον δεν υπάρχει». Ο Στίβεν Ντίξον από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία σημείωσε ότι «αυτό που παλαιότερα συνέβαινε μία φορά στα 100 χρόνια, πλέον συμβαίνει περίπου μία φορά στα 33».

«Πρωτοφανής» καύσωνας στη Γαλλία – τροπικές νύχτες στο Παρίσι

Η Βρετανία δεν είναι η μόνη χώρα που δοκιμάζεται. Μεγάλο μέρος της δυτικής Ευρώπης καταγράφει θερμοκρασίες 10 έως 15 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα.

Στη Γαλλία, η μετεωρολογική υπηρεσία Météo France χαρακτήρισε τον καύσωνα «πρωτοφανή» για την εποχή, με τη Δευτέρα να είναι η θερμότερη ημέρα Μαΐου που έχει καταγραφεί ποτέ.

Οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν ήδη προκαλέσει θανάτους. Σύμφωνα με τη Γαλλίδα κυβερνητική εκπρόσωπο Μοντ Μπρεζόν, επτά άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, κυρίως από πνιγμούς και περιστατικά σε αθλητικές εκδηλώσεις.

Την Κυριακή, ένας 53χρονος άνδρας πέθανε κατά τη διάρκεια αγώνα δρόμου στο Παρίσι, ενώ μία γυναίκα έχασε τη ζωή της σε αθλητική διοργάνωση στη Λιόν. Η υπουργός Αθλητισμού Μαρίνα Φεράρι δήλωσε ότι οι θάνατοι αυτοί αποτελούν «σκληρή υπενθύμιση ότι η άθληση υπό ακραία ζέστη απαιτεί απόλυτη προσοχή».

Στο Παρίσι, η θερμοκρασία δεν έπεσε κάτω από τους 20 βαθμούς Κελσίου τη νύχτα, ενώ σε περιοχές όπως το Σεν Σερμέν παρέμεινε πάνω από τους 23. Από το μεσημέρι της Πέμπτης τέθηκε σε ισχύ πορτοκαλί προειδοποίηση καύσωνα, με 17 διαμερίσματα σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής.

Στη νότια Γαλλία, οι θερμοκρασίες πλησιάζουν τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε όλη τη χώρα κυμαίνονται από 32 έως 35.

Καύσωνας στην Ευρώπη: Σε κόκκινο συναγερμό η Ρώμη – «Καίγονται» Ιταλία και Ισπανία

Στην Ιταλία, οι αρχές έθεσαν σε κόκκινο συναγερμό τη Ρώμη, τη Φλωρεντία, την Μπολόνια και το Τορίνο, προειδοποιώντας ότι οι συνθήκες είναι επικίνδυνες ακόμη και για υγιείς πολίτες.

Η Ισπανία αντιμετωπίζει επίσης «εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή», σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία AEMET. Στο Μπιλμπάο, στη Χώρα των Βάσκων, ο υδράργυρος ξεπερνά τους 40 βαθμούς.

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι η ακραία ζέστη αποτελεί σαφές σημάδι της κλιματικής κρίσης. Τα αέρια του θερμοκηπίου λειτουργούν σαν «κουβέρτα» γύρω από τη Γη, αυξάνοντας τη θερμοκρασία του πλανήτη.

«Γνωρίζουμε χωρίς καμία αμφιβολία ότι καύσωνες όπως αυτός έχουν γίνει πιο πιθανοί και πιο έντονοι λόγω της κλιματικής αλλαγής», δήλωσε ο Πίτερ Θορν, διευθυντής του Κέντρου Κλιματικής Έρευνας ICARUS στο Πανεπιστήμιο Maynooth της Ιρλανδίας. «Πολλά από τα ρεκόρ που καταγράφονται τώρα είναι πραγματικά αδιανόητα», πρόσθεσε.

Πάνω από 62.000 θάνατοι στην Ευρώπη

Οι συνέπειες της ζέστης είναι ήδη δραματικές. Περισσότεροι από 62.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ευρώπη από αιτίες που σχετίζονται με τη θερμότητα κατά τη διάρκεια του 2024, της θερμότερης χρονιάς που έχει καταγραφεί.

Ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι οι παγκόσμιες θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε ιστορικά υψηλά έως το 2030. Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός εκτιμά ότι υπάρχει 75% πιθανότητα η μέση θερμοκρασία της περιόδου 2026–2030 να ξεπεράσει κατά περισσότερο από 1,5 βαθμό Κελσίου τα προβιομηχανικά επίπεδα.

Παράλληλα, το φαινόμενο Ελ Νίνιο, που αναμένεται να ενισχυθεί στα τέλη του 2026, θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακόμη θερμότερα έτη τόσο φέτος όσο και το 2027.