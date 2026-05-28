«Ασχολούμαι με το κλίμα εδώ και 33 χρόνια και ό,τι βλέπουμε τώρα είναι ακριβώς αυτά για τα οποία προειδοποιούσαμε από τότε (…) αν και τα ρεκόρ που σημειώνονται είναι πιθανώς πιο ακραία και έρχονται γρηγορότερα σε σύγκριση με το τι αναμέναμε». Η δήλωση την οποία έκανε στο BBC ο κλιματικός επιστήμονας και καθηγητής Ρίτσαρντ Μπετς, με αφορμή το πρόωρο κύμα καύσωνα που έπληξε τις προηγούμενες ημέρες το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και άλλες περιοχές της Ευρώπης, δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών αναφορικά με την αιτία: την κλιματική αλλαγή και την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Πράγματι, σύμφωνα με ολοένα και περισσότερους ειδικούς, έχουμε φτάσει πλέον σε ένα σημείο στο οποίο τα ρεκόρ των υψηλών θερμοκρασιών δεν καταρρίπτονται απλώς, αλλά συντρίβονται. «Οταν κάποιος σπάει ένα παγκόσμιο ρεκόρ στο άλμα εις ύψος, περιμένει κανείς να το κάνει πηδώντας ένα εκατοστό παραπάνω και όχι 20 ή 30 εκατοστά με τη μία.

Αυτό ισχύει και στην περίπτωση του καιρού», σημειώνει χαρακτηριστικά ο Εριχ Φίσερ, καθηγητής στη Ζυρίχη. Για να προβλέψει, στη συνέχεια, ότι «βρισκόμαστε σε μια περίοδο που η ατμόσφαιρα θερμαίνεται με ιδιαίτερα ταχύ ρυθμό, ειδικά στη Δυτική Ευρώπη».

Ετσι, παρά το γεγονός ότι η χθεσινή ημέρα ήταν σαφώς πιο «δροσερή» στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, καθώς η μέγιστη θερμοκρασία στις μεγάλες πόλεις έφτασε το πολύ τους 30 βαθμούς Κελσίου, ο συναγερμός έχει σημάνει για τα καλά, ενώ η Ευρώπη ετοιμάζεται να ζήσει αυτό το καλοκαίρι ακόμη πιο «καυτές ημέρες», αλλά και «τροπικές νύχτες».

«Θερμικός θόλος» και «Σούπερ Ελ Νίνιο»

Αλλωστε, ο «θερμικός θόλος» κάτω από τον οποίο εγκλωβίστηκε το μεγαλύτερο μέρος της (ειδικά της Δυτικής και Βόρειας Ευρώπης) τα προηγούμενα 24ωρα – ένα φαινόμενο που προκαλείται κυρίως από τον συνδυασμό της κίνησης θερμών αέριων μαζών και υψηλών βαρομετρικών πιέσεων – θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως δεν θα είναι ο τελευταίος αυτού του καλοκαιριού.

Αξίζει, μάλιστα, να σημειωθεί ότι η ανησυχία των επιστημόνων εντείνεται καθώς πυκνώνουν τα δεδομένα που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το 2026 θα είναι η χρονιά που θα εκδηλωθεί ένα «Σούπερ Ελ Νίνιο», όπως ήδη το αποκαλούν. Πρόκειται για ένα φυσικό φαινόμενο που εκδηλώνεται κάθε 2 έως 7 χρόνια, διαρκεί 9-12 μήνες και συνοδεύεται από υψηλότερες θερμοκρασίες και ξηρασία, ενώ ειδικά φέτος εκτιμάται ότι θα αρχίσει να κορυφώνεται προς το τέλος του καλοκαιριού και το φθινόπωρο, ενώ πιθανώς να διαρκέσει και για το μεγαλύτερο μέρος του χειμώνα.

Η ουσία, ωστόσο, είναι πως οι κλιματικές αλλαγές δεν είναι περιστασιακές, αλλά αποκτούν μόνιμα χαρακτηριστικά. Με δεδομένη, μάλιστα, την παραβίαση των στόχων που είχαν τεθεί στην ιστορική Διάσκεψη του Παρισιού το 2015 και τη στροφή πολλών χωρών στα ορυκτά καύσιμα, οι εξελίξεις αναμένεται πως θα επιταχυνθούν περαιτέρω. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για όλους σχεδόν τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας: γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή, λειψυδρία, δασικές πυρκαγιές, συνθήκες εργασίας (ειδικά στους εξωτερικούς χώρους), ευαλωτότητα των πιο αδύναμων κοινωνικών στρωμάτων, μετακινήσεις, υγεία, τουρισμός κ.ά.