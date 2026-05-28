Μία από τις πιο συγκλονιστικές ποινικές υποθέσεις των τελευταίων ετών επανέρχεται στο προσκήνιο μέσα από το νέο ντοκιμαντέρ του Netflix με τίτλο The Crash. Η παραγωγή καταγράφει λεπτό προς λεπτό το τροχαίο δυστύχημα που συγκλόνισε το Οχάιο το καλοκαίρι του 2022.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η υπόθεση της Μακένζι Σιρίλα, η οποία σε ηλικία μόλις 17 ετών κατηγορήθηκε ότι προκάλεσε εσκεμμένα το δυστύχημα που κόστισε τη ζωή στον 20χρονο σύντροφό της, Ντόμινικ Ρούσο, και στον 19χρονο φίλο τους, Ντέιβιον Φλάναγκαν.

Το δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της 31ης Ιουλίου 2022 στη Στρονγκσβιλ του Οχάιο. Μετά από πάρτι αποφοίτησης, οι τρεις νέοι επιβιβάστηκαν στο Toyota Camry της Σιρίλα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η νεαρή οδηγός επιτάχυνε το όχημα φτάνοντας περίπου τα 100 μίλια την ώρα – σχεδόν 160 χιλιόμετρα – πριν καρφωθεί μετωπικά σε κτίριο από τούβλα.

Οι δύο επιβάτες σκοτώθηκαν ακαριαία, ενώ η ίδια τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις.

Το ντοκιμαντέρ του σκηνοθέτη Γκάρεθ Τζόνσον, που έκανε πρεμιέρα στο Netflix στις 15 Μαΐου, περιλαμβάνει αρχειακό υλικό από κάμερες αστυνομικών, βίντεο παρακολούθησης, αποσπάσματα από social media, καθώς και συνεντεύξεις συγγενών, φίλων και ερευνητών της υπόθεσης. Για πρώτη φορά παρουσιάζεται και η δημόσια συνέντευξη της Σιρίλα μετά το δυστύχημα.

Η έρευνα και οι κατηγορίες για φόνο

Όπως αναφέρει το περιοδικό Time, κατά τη διάρκεια της έρευνας οι εισαγγελικές αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η σύγκρουση δεν ήταν ατύχημα. Οι εισαγγελείς υποστήριξαν πως η Σιρίλα προκάλεσε σκόπιμα το δυστύχημα έπειτα από προβλήματα στη σχέση της με τον Ρούσο.

Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο έδειξαν ότι στο σώμα της δεν εντοπίστηκαν αλκοόλ ή ναρκωτικές ουσίες, ενώ ο τεχνικός έλεγχος απέδειξε πως το γκάζι και τα φρένα λειτουργούσαν κανονικά. Το «μαύρο κουτί» του οχήματος κατέγραψε το γκάζι πατημένο στο 100% για αρκετή ώρα πριν από τη σύγκρουση.

Οι αρχές παρουσίασαν επίσης μαρτυρίες για προβληματική συμπεριφορά της νεαρής απέναντι στον σύντροφό της. Ένα κρίσιμο περιστατικό αφορούσε τηλεφώνημα του Ντόμινικ προς τη μητέρα του λίγες εβδομάδες πριν από το δυστύχημα, όπου φέρεται να είπε ότι φοβόταν επειδή η Σιρίλα οδηγούσε επικίνδυνα, ενώ εκείνη φώναζε ότι θα «ρίξει το αυτοκίνητο».

Το δικαστήριο έκρινε τελικά τη Σιρίλα ένοχη για πολλαπλές κατηγορίες ανθρωποκτονίας και βαριάς επίθεσης. Η δικαστής χαρακτήρισε τις πράξεις της «ελεγχόμενες, μεθοδικές, σκόπιμες και εκ προθέσεως», απορρίπτοντας τον ισχυρισμό της υπεράσπισης ότι υπέστη στιγμιαίο blackout λόγω του συνδρόμου POTS, μιας διαταραχής της πίεσης που – σύμφωνα με τους δικηγόρους της – θα μπορούσε να προκαλέσει λιποθυμία.

Η Σιρίλα καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη με δυνατότητα αποφυλάκισης μετά από 15 χρόνια.

Το κενό της μνήμης και οι αντιδράσεις

Παρά την καταδίκη της, η Σιρίλα επιμένει ότι δεν θυμάται τι συνέβη τα τελευταία λεπτά πριν από τη σύγκρουση. Στην κάμερα του Netflix δηλώνει ότι υπάρχει «κενό μνήμης» για εκείνη τη νύχτα, χωρίς να μπορεί να εξηγήσει τι οδήγησε στο δυστύχημα.

Ο σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ ανέφερε ότι επέλεξε να παρουσιάσει το υλικό χωρίς ωραιοποίηση, θεωρώντας σημαντικό να αποδοθεί η πραγματική φρίκη όσων συνέβησαν εκείνο το ξημέρωμα.

Παράλληλα, το ντοκιμαντέρ φωτίζει τη σκοτεινή πλευρά της ζωής των εφήβων στα social media. Η Σιρίλα είχε έντονη παρουσία στο TikTok ως influencer, ενώ φίλοι του θύματος τη χαρακτηρίζουν μέσα στην ταινία ως «mean girl».

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον Ντέιβιον Φλάναγκαν, ο οποίος υπήρξε ανερχόμενος αθλητής του αμερικανικού ποδοσφαίρου πριν τραυματιστεί σοβαρά και εγκαταλείψει τα όνειρά του για επαγγελματική καριέρα.

Οι δημιουργοί του The Crash σημειώνουν ότι η υπόθεση εξακολουθεί να διχάζει την τοπική κοινωνία του Στρονγκσβιλ, με πολλούς να θεωρούν πως παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα γύρω από τα πραγματικά κίνητρα της 17χρονης οδηγού.