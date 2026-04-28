Σοκ στη Ρόδο προκαλεί η υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας, όταν ένας άνδρας φέρεται να επιχείρησε να ρίξει στον γκρεμό τη σύζυγό του και το ανήλικο παιδί τους. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 21ης Απριλίου και οι λεπτομέρειες που αποκαλύπτονται αποτυπώνουν τη δραματική μάχη που δόθηκε μέσα στο αυτοκίνητο της γυναίκας.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 34χρονη είχε μεταβεί με το όχημά της στην οικία της μητέρας του 45χρονου εν διαστάσει συζύγου της για να παραλάβει το παιδί τους, ηλικίας 3,5 ετών. Έπειτα από δικό του αίτημα, τον επιβίβασε στο αυτοκίνητο και αναχώρησαν, με το παιδί να κάθεται στο πίσω κάθισμα.

Η μάχη στο τιμόνι

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ενώ κινούνταν επί της οδού Ακροπόλεως, ο 45χρονος, που καθόταν στη θέση του συνοδηγού, άρπαξε το τιμόνι και προσπάθησε να στρέψει το όχημα προς τον γκρεμό. Η οδηγός αντέδρασε ακαριαία, στρέφοντας το αυτοκίνητο προς την αντίθετη κατεύθυνση, με αποτέλεσμα να προκληθεί φθορά στον καθρέφτη διερχόμενου οχήματος.

Δεύτερη απόπειρα και σωτηρία από το σύστημα start–stop

Λίγο αργότερα, ο 45χρονος σηκώθηκε από τη θέση του και επιχείρησε ξανά να πάρει τον έλεγχο. Αυτή τη φορά πάτησε τα πεντάλ, προσπαθώντας να επιταχύνει προς τον γκρεμό. Ωστόσο, τη στιγμή εκείνη ενεργοποιήθηκε το σύστημα start–stop του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα ο κινητήρας να σβήσει και να αποτραπεί η τραγωδία.

Η πτώση στη χαράδρα

Μετά το επεισόδιο, ο άνδρας αποβιβάστηκε και λίγο αργότερα επέστρεψε στο ίδιο σημείο οδηγώντας δικό του όχημα. Κατά την πορεία του, το αυτοκίνητο εξετράπη και κατέληξε σε χαράδρα βάθους περίπου 60 μέτρων.

Ο 45χρονος εντοπίστηκε τραυματισμένος και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε αυτοτραυματιστεί με αιχμηρό αντικείμενο και νοσηλεύεται στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικίνδυνη οδήγηση και ενδοοικογενειακή βία. Η υπόθεση βρίσκεται υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου.