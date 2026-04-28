Αναστάτωση επικρατεί στη Θεσσαλονίκη με έναν ανήλικο να έχει βγει σε μπαλκόνι και να πετάει αντικείμενα.

Όπως αναφέρει το newsit.gr, ο ανήλικος που βρίσκεται στον τελευταίο όροφο κτηρίου της Βασιλίσσης Όλγας είναι εκτός εαυτού, βρίζει και πετάει αντικείμενα στους περαστικούς όπως πιάτα, κουβάδες, σκούπες, παιχνίδια, πέτρες ακόμα και ηλεκτρική σκούπα.

Στο σημείο κατά την ίδια πηγή έχει σπεύσει η αστυνομία και σύμφωνα με πληροφορίες αστυνομικοί και περίοικοι πήδηξαν στο μπαλκόνι από διπλανό διαμέρισμα για να μπουν στο σπίτι.