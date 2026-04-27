Στη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης συνελήφθη 77χρονος αλλοδαπός για παραβίαση περιοριστικού όρου που του είχε επιβληθεί από δικαστήριο της Βόρειας Ελλάδας.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ., ο ηλικιωμένος άνδρας, υπήκοος Γερμανίας, εντοπίστηκε να κινείται εκτός της κατοικίας του, παρότι σε βάρος του ίσχυε απόφαση για κατ’ οίκον έκτιση ποινής. Οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Θερμαϊκού προχώρησαν στη σύλληψή του το απόγευμα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο 77χρονος είχε καταδικαστεί από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Σερρών σε συνολική ποινή φυλάκισης έξι ετών για κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια (κάτω των 14 ετών), καθώς και για προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας (κάτω των 15 και 12 ετών).

Η ποινή του είχε αποφασιστεί να εκτιθεί κατ’ οίκον, ωστόσο ο ίδιος παραβίασε τον σχετικό περιοριστικό όρο, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή του.