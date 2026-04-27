Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, με το δικαστήριο να εξετάζει τις τελευταίες δηλώσεις παράστασης για την υποστήριξη της κατηγορίας. Πρόκειται για την τέταρτη συνεδρίαση, η οποία διεξάγεται στη διαμορφωμένη αίθουσα του συνεδριακού κέντρου «Γαιόπολις» στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Κατά τη σημερινή διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί η δήλωση του Ελληνικού Δημοσίου. Στη συνέχεια, θα εξεταστούν τυχόν ενστάσεις που θα υποβάλουν οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων σχετικά με την παρουσία όσων δηλώνουν υποστήριξη της κατηγορίας.

Υπενθυμίζεται ότι παραμένει σε ισχύ η διάταξη της προέδρου του δικαστηρίου, η οποία καθορίζει τον αριθμό των ατόμων που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κάθε φορά στο ακροατήριο. Ο περιορισμός αφορά τόσο το κοινό όσο και τους δημοσιογράφους που καλύπτουν τη δίκη.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση θα εξακολουθήσει να ισχύει έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας των νομιμοποιήσεων. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της φάσης, αναμένεται να εκδοθεί νέα απόφαση για τη συνέχιση της ακροαματικής διαδικασίας.

Στην υπόθεση κατηγορούνται συνολικά 36 άτομα, μεταξύ των οποίων στελέχη και υπάλληλοι του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, της Hellenic Train και της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων.

Ακολουθούν πιο σημαντικές εξελίξεις:

Το δικαστήριο διέκοψε για λίγη ώρα.

Κωνσταντοπούλου: Δηλώθηκε για πρώτη φορά δήλωση παράστασης της κατηγορίας με τρόπο προκλητικό για τους 4 πρώτους κατηγορουμένους

«Δηλώθηκε για πρώτη φορά δήλωση παράστασης της κατηγορίας με τρόπο προκλητικό για τους τέσσερις πρώτους κατηγορουμένους», υπογράμμισε η κ. Κωνσταντοπούλου, προσθέτοντας πως «η πλευρά των συνηγόρων και των συγγενών απέναντι σε αυτό έχουν δικαίωμα και καθήκον να αντιδράσουν. Αποτελεί χονδροειδή λαθροχειρία».

Σε τέσσερις κατηγορουμένους δηλώνει το δημόσιο παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας

Το ελληνικό δημόσιο δηλώνει παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας με συνηγόρους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Ειδικότερα θα δηλώσει υποστήριξη της κατηγορίας κατά των:

Βασίλειο Σαμαρά (σταθμάρχης)

Δημήτριο Νικολάου (επιθεωρητής Διοίκησης του ΟΣΕ στη Λάρισα)

Παναγιώτη Χαμηλού (σταθμάρχης)

Κωνσταντίνου Παυλόπουλου (σταθμάρχης).

«Προς αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που αποδίδεται στη συγκεκριμένη πράξη», τόνισε η συνήγορος. «Το παρών αίτημα αφορά άσκηση παράστασης αφορά την ηθική βλάβη που υπέστη το Δημόσιο, τη σοβαρή απαξίωση του σιδηροδρομικού συστήματος», τόνισε, μεταξύ άλλων.

«Προκύπτει ότι οι κατηγορούμενοι τεκμηριώνεται βλάβη του ελληνικού δημοσίου», υπογράμμισε.

Αντιδράσεις από συνηγόρους που φωνάζουν ότι «είναι πρόκληση».

Ένταση στην αίθουσα

Ένταση στην αίθουσα μεταξύ συνηγόρων, μετά από αποστροφή της προέδρου ότι συνομίλησε τηλεφωνικώς με τον εκπρόσωπο των δικηγορικών συλλόγων, Θεόδωρο Μαντά.

«Η επόμενη δικάσιμος θα είναι πολύ μακριά»

«Η επόμενη δικάσιμος θα είναι πολύ μακριά καθώς θα γίνουν εκτεταμένες ρυθμίσεις στην αίθουσα», γνωστοποίησε η πρόεδρος της έδρας.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δέχομαι ακραία στοχοποίηση

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου τόνισε πως «σε συνέχεια όσων είπε ο κ. Κωνσταντόπουλος, θα ήθελα να επισημάνω τα εξής: η δική δεν είναι δημόσια. Αυτό συνιστά ακραία παραβίαση της αρχής της δίκαιης δίκης. Όσες ανακοινώσεις της ολομέλειας των δικηγορικών συλλόγων να βγουν εναντίον μου δεν θα το δεχθώ. Κανένας δικηγόρος που σέβεται τον όρκο του δεν δικαιούται να μην έχει πρόσβαση σε δημόσια δίκη. Έχω παραδείγματα πολιτών που δεν μπορούσαν να εισέλθουν στην αίθουσα. Αυτό συνιστά ακραία παραβίαση. Οφείλω να υπογραμμίσω ότι ούτε στις δικές της Χούντας δεν υπήρχε αυτή η συνθήκη. Δεύτερον, υπάρχει επίτευξη του σκοπού, έχει αποθαρρυνθεί το μεγαλύτερο ποσοστό των συγγενών να είναι παρών και παρούσες. Ήταν τέτοια η βία που ασκήθηκε που είναι αποτρεπτικό για την παρουσία. Για την παράσταση στη δίκη αυτή και την υπεράσπιση των ανθρώπων που εκπροσωπώ, δέχομαι προμελετημένη ακραία στοχοποίηση που ονομάζεται στοχοποίηση υπερασπιστών. Σε αυτήν συνέπραξε και ο δικηγορικός σύλλογος Αθηνών και η ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων. Απέναντι σε αυτή τη στοχοποίηση με ακραίες ύβρις, έγινε από την κυβέρνηση και τον υπουργό Δικαιοσύνης. Έγινε από την πρώην πρόεδρο του Αρείου Πάγου κ. Κλάπα, έγινε από την ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων. Απέναντι σε αυτήν την ακραία στοχοποίηση, δεν υπάρχει τίποτα και κανείς που να με αποτρέψει στην εκπροσώπηση των οικογενειών που εκπροσωπώ. Αυτά (σ.σ. απευθυνόμενη στην πρόεδρο της έδρας) γίνονται στο όνομά σας».

Η ζωή Κωνσταντοπούλου γνωστοποίησε ότι η εκπροσώπηση των οικογενειών από πλευράς της είναι αφιλοκερδής.

Λουκάς Αποστολίδης: Να αποχωρήσουν οι αστυνομικοί

Ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, Λουκάς Αποστολίδης, έκανε έκκληση για την αποχώρηση των αστυνομικών. «Ούτε στη Χούντα δεν ήταν έτσι. Ούτε στη δική της Νυρεμβέργης δεν υπήρχαν αστυνομικοί μπροστά», επισήμανε.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ανησυχία και αγανάκτησή μας για όλα όσα έχουν συμβεί στη δίκη

«Κάποιοι έχουν επιτύχει η δίκη για το έγκλημα των Τεμπών να διεξάγεται με τις περισσότερες παραβιάσεις του κράτους δικαίου που έχουν σημειωθεί σε ολόκληρη τη Μεταπολίτευση αλλά και νωρίτερα. Αυτοί που το πέτυχαν αυτό είναι εκείνοι ακριβώς που δεν θέλουν η αλήθεια να αποκαλυφθεί και οι ένοχοι να οδηγηθούν στη φυλακή», σημείωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου προσερχόμενη στη δίκη των Τεμπών.

«Δυστυχώς, σε αυτή τη φοβερή υπονόμευση της διαδικασίας συμπράττουν και φορείς που θα έπρεπε να υπερασπίζονται τη δημοσιότητα της δίκης, την πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης, την πρόσβαση κάθε πολίτη, την απουσία κάθε είδους αστυνομικού ελέγχου και βίας προς πολίτες και συγγενείς και την απόλυτη άσκηση των υπερασπιστικών και δικηγορικών καθηκόντων»

«Ως συνήγοροι τριών οικογενειών θυμάτων και ενός επιζώντα, εκφράζουμε την πολύ μεγάλη ανησυχία, αγωνία αλλά και αγανάκτησή μας για όλα όσα έχουν συμβεί γύρω από τη δίκη αυτή και για το γεγονός, προσωπική είναι η παρατήρηση που θα κάνω, για το γεγονός ότι προσέρχομαι στη δίκη αυτή έχοντας απέναντί μου μια πρωτοφανή στοχοποίηση από την κυβέρνηση, από επίορκους δικαστές, αλλά και από πρόθυμους υποστηρικτές μιας άκρατης λασπολογίας και χυδαιολογίας, που κατατείνει σε τι; Στο να στερήσει από οικογένειες θυμάτων την υπεράσπισή τους, την εκπροσώπησή τους. Το καθήκον του δικηγόρου είναι ιερό και αυτό το καθήκον έχουμε ορκιστεί να το υπηρετούμε. Και ξέρουμε ότι οι συνάδελφοί μας δικηγόροι έχουν δώσει και τη ζωή τους υπηρετώντας το καθήκον», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Δεν είναι λοιπόν συνετό κάποιοι να νομίζουν ότι θα υπαναχωρήσουν με απειλές, με λασπολογία, με χυδαιολογία και με επίδειξη εξουσίας. Δεν είναι συνετό ούτε για την κυβέρνηση ούτε για την συνδικαλιστική εκπροσώπηση δικαστών και εισαγγελέων να νομίζουν ότι θα μας αποτρέψουν και θα μας αποθαρρύνουν από την άσκηση των καθηκόντων μας. Από την περασμένη δικάσιμο στις 6 Απριλίου έχουν σημειωθεί συνταρακτικές αποκαλύψεις και αποκάλυψη υλικού. Έχει όμως σημειωθεί και ένας θάνατος κατηγορουμένου, ελεγκτή της Αρχής Διαφάνειας, που κανονικά θα έπρεπε να απολογηθεί και να δώσει στοιχεία. Απέναντι σε όλα αυτά τα φαινόμενα, εμείς θα συνεχίσουμε να αποκαλύπτουμε και εκείνοι που συσκοτίζουν θα συνεχίσουν να αποκαλύπτονται», κατέληξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Άλμα Λάτα: «Να δικαστεί ο Καραμανλής, ήξερε και δεν έκανε τίποτα»

«Θέλω όταν θα μπω σε αυτή την αίθουσα σήμερα, θέλω να βλέπω όλους τους κατηγορούμενους καθισμένους στις καρέκλες τους, να ακούσουν τις κατηγορίες και να δουν αυτές τις μανούλες τι κακό έχουν κάνει σε όλες αυτές τις οικογένειες… Θέλω σ’ αυτή την αίθουσα να φέρω τον κύριο Καραμανλή μπροστά στον φυσικό δικαστή, να δικαστεί γι’ αυτή την τραγωδία που κατέστρεψε τόσες οικογένειες. Θέλω να ρθει εδώ. Θέλουμε να του φέρουμε εδώ γιατί ήταν υπεύθυνος, που ήξερε γι’ αυτή την τραγωδία και δεν δεν έκανε τίποτα να τη σταματήσει», τόνισε μεταξύ άλλων η μητέρα της Κλαούντια Λάτα, που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Διαβάστηκαν τα ονόματα των κατηγορουμένων

Νωρίτερα διαβάστηκαν τα ονόματα των κατηγορουμένων. Παρών οι Σπύρος Πατέρας, Παύλος Κουζής, Χρήστος Διονέλλης, Κωνσταντίνος Βετσενάκος, Απόστολος Τσακίρης, Εμμανουήλ Γεωργιλάκης.

Νίκος Κωνσταντόπουλος: «Δεν βλέπω το δικαστήριο, πρώτη φορά μου συμβαίνει αυτό, είναι αδιανόητο για εμένα»

«Δεν βλέπω το δικαστήριο, πρώτη φορά μου συμβαίνει αυτό το πράγμα, είναι αδιανόητο για εμένα», είπε από την πλευρά του ο Νίκος Κωνσταντόπουλος και πρόσθεσε πως «δεν μπορεί να γίνεται αγώνας για το ποιος θα πιάσει μια θέση, σε ένα δικαστήριο με τόση σοβαρότητα. Υπάρχουν υποθέσεις που δεν μπορεί να υπάρχει ελαχιστοποίηση του Κράτους Δικαίου. Δεν εξαρτάται από τις διαθέσεις της εκτελεστικής εξουσίας, δεν εξαρτάται από τις νοοτροπίες και τις συμπεριφορές εκείνων των δικαστών που θέλουν να είναι δικαστές και να είναι συναλλασσόμενοι με την εκτελεστική εξουσία».

Και συνέχισε: «Εάν οι οποίοι δικηγορικοί σύλλογοι θεωρούν ότι είναι κανονικές συνθήκες και ευελπιστούν στην πορεία να βελτιωθούν, είναι δικαίωμά τους, αλλά είναι αυτό που λέω: συναλλαγή με την εκτελεστική εξουσία για μια άρον-άρον διαδικασία. Να μην μπορώ να έχω εποπτεία του συνόλου της αίθουσας που διεξάγεται η ακροαματική διαδικασία. Έχετε την ευθύνη να εξασφαλίσετε τις προϋποθέσεις για να μην σας αναγκάζουν να δικάζεται άρον-άρον», είπε ο Νίκος Κωνσταντόπουλος μέσα στη δίκη».