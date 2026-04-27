Οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών διερευνούν τα κίνητρα πίσω από την επίθεση στον δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, ένα περιστατικό που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην Ουάσιγκτον. Η έρευνα επικεντρώνεται στα αίτια και τις συνθήκες που οδήγησαν στο γεγονός, το οποίο έχει ταράξει τους πολιτικούς και δημοσιογραφικούς κύκλους.

Μετά το αρχικό σοκ, οι ερευνητές προσπαθούν να κατανοήσουν τι ώθησε τον 31χρονο δάσκαλο Κόουλ Τόμας Άλεν να προχωρήσει στην επίθεση. Εξετάζουν κάθε διαθέσιμο στοιχείο που μπορεί να ρίξει φως στα κίνητρά του και να συμβάλει στη συνολική αποσαφήνιση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, το μανιφέστο που άφησε ο 31χρονος περίπου δέκα λεπτά πριν από την επίθεση προσφέρει ορισμένες απαντήσεις. Ωστόσο, αρκετές από τις θέσεις του προκαλούν ερωτήματα και σύγχυση σχετικά με τις προθέσεις του δράστη.

Ο 31χρονος φέρεται να συνέταξε το κείμενο λίγο πριν από την επίθεση και να το απέστειλε σε συγγενικά του πρόσωπα. Μία εκδοχή αναφέρει ότι ο αδελφός του ειδοποίησε τις αμερικανικές αρχές μόλις το έλαβε, προειδοποιώντας για τις προθέσεις του δράστη περίπου δέκα λεπτά πριν από την επίθεση. Άλλες πηγές, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι δεν υπήρξε καμία σχετική προειδοποίηση.

Το περιεχόμενο του μανιφέστου

Στο μανιφέστο του, ο δράστης ζητά συγνώμη από τους συγγενείς όσων θα έβλαπτε κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο δείπνο. Αναφέρει χαρακτηριστικά: «Το να γυρίζεις και την άλλο άλλο μάγουλο ισχύει όταν εσύ ο ίδιος υφίστασαι καταπίεση. Δεν είμαι εγώ αυτός που βιάστηκε σε στρατόπεδο κράτησης. Δεν είμαι εγώ ο ψαράς που εκτελέστηκε χωρίς δίκη. Δεν είμαι μαθητής που ανατινάχθηκε, ούτε παιδί που λιμοκτονεί, ούτε έφηβη που κακοποιήθηκε από τους πολλούς εγκληματίες αυτής της κυβέρνησης. Το να γυρίζεις το άλλο μάγουλο όταν κάποιος άλλος καταπιέζεται δεν είναι χριστιανική συμπεριφορά· είναι συνενοχή στα εγκλήματα του καταπιεστή».

Ο δράστης φαίνεται να αιφνιδιάζεται από την έλλειψη μέτρων ασφαλείας, γράφοντας ότι «μπήκα στο ξενοδοχείο με πολλαπλά όπλα και κανείς δεν σκέφτηκε ότι θα μπορούσα να είμαι απειλή». Σε άλλο σημείο σημειώνει: «Περίμενα κάμερες παντού, ένοπλους πράκτορες κάθε λίγα μέτρα και αυστηρούς ελέγχους. Αντί για αυτό, δεν υπήρχε τίποτα».

Αναφορές σε κυβερνητικούς αξιωματούχους

Ο ίδιος γράφει ότι στόχοι του ήταν αξιωματούχοι της κυβέρνησης, ανάμεσά τους και ο Ντόναλντ Τραμπ. «Δεν είμαι πλέον διατεθειμένος να επιτρέψω σε έναν παιδεραστή, βιαστή και προδότη να λερώσει τα χέρια μου με τα εγκλήματά του», ανέφερε, προκαλώντας την οργή του Αμερικανού προέδρου. «Είναι στόχοι, ιεραρχημένοι από τον υψηλότερο προς τον χαμηλότερο», έγραψε ο Άλεν.

Στο μανιφέστο του, ο δράστης περιγράφει και τον τρόπο με τον οποίο σχεδίαζε την επίθεσή του: «Προκειμένου να ελαχιστοποιήσω τις απώλειες, θα χρησιμοποιήσω επίσης σκάγια αντί για σφαίρες (λιγότερη διείσδυση στους τοίχους). Θα περνούσα ακόμα και πάνω από τους περισσότερους εδώ για να φτάσω στους στόχους αν ήταν απολύτως απαραίτητο (με βάση το ότι οι περισσότεροι επέλεξαν να παρακολουθήσουν μια ομιλία ενός παιδεραστή, βιαστή και προδότη, και είναι επομένως συνένοχοι), αλλά ελπίζω πραγματικά να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο».

Ο Άλεν δεν συνεργάζεται με τις αρχές των ΗΠΑ και γι’ αυτό ανακρίνονται τα συγγενικά του πρόσωπα, ενώ εξετάζονται εξονυχιστικά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσής του. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η διαδικασία θα διαρκέσει αρκετές ημέρες, καθώς συλλέγονται νέα στοιχεία για την πλήρη κατανόηση των κινήτρων του δράστη.

Προφίλ και δραστηριότητα του δράστη

Ο 31χρονος, ο οποίος είχε δώσει στον εαυτό του τα παρατσούκλια “Cole ‘coldForce’ ‘Friendly Federal Assassin’ Allen”, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι Μυστικές Υπηρεσίες των ΗΠΑ, δεν δίσταζε να υιοθετεί ακραίες πολιτικές απόψεις και ανέφερε ότι πρέπει να «αναλάβει δράση» για να λυθούν τα προβλήματα του κόσμου.

Οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει ότι ο δράστης προπονούταν σε σκοπευτήριο με τα δύο όπλα που κατείχε νόμιμα. Ένα από αυτά φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση στο Washington Hilton Hotel.