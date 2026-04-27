Ζημιές σε 30 οχήματα προκάλεσε τη νύχτα της Κυριακής (27/4) ένας 29χρονος στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 2:50 τα ξημερώματα, όταν ο 29χρονος, παλαιστινιακής καταγωγής, άρχισε να προκαλεί φθορές σε σταθμευμένα οχήματα στις οδούς Αλκιβιάδου, Μαγνησίας και Αχαρνών σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Χτυπούσε ακόμα και με το κεφάλι του τα αυτοκίνητα

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο δράστης φέρεται να χτυπούσε ακόμη και με το κεφάλι του τα αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Οι αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο τον ακινητοποίησαν και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της πράξης του.