Σε σκηνικό πανικού μετατράπηκε το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Δράστης φέρεται να είναι ο 31χρονος Κόουλ Τόμας Άλεν, ο οποίος δήλωσε ότι ανήκει σε πολιτική ομάδα γνωστή ως «The Wide Awakes».

Η εκδήλωση πραγματοποιούνταν στο ξενοδοχείο Χίλτον της Ουάσινγκτον και διακόπηκε αιφνιδιαστικά, προκαλώντας πανικό στους παρευρισκόμενους. Δημοσιογράφοι και καλεσμένοι έπεσαν κάτω από τα τραπέζια, ενώ ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Τζέιν Ντι Βανς απομακρύνθηκαν άμεσα από τη σκηνή. Το χάος που ακολούθησε αποτυπώθηκε σε δεκάδες βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ανάμεσα στα περιστατικά που προκάλεσαν συζητήσεις ήταν εκείνο που αφορούσε τον σύμβουλο Εσωτερικής Ασφάλειας Στίβεν Μίλερ και τη σύζυγό του, Κέιτι Μίλερ, η οποία είναι έγκυος στο τέταρτο παιδί τους. Οι εικόνες δείχνουν τη Μίλερ να προσπαθεί να φύγει έντρομη από την αίθουσα, με τον σύζυγό της και άνδρες της Μυστικής Υπηρεσίας να τη βοηθούν να μετακινηθεί σε ασφαλές σημείο.

Ωστόσο, τα ίδια πλάνα προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις. Κάποιοι κατηγόρησαν τον Μίλερ ότι χρησιμοποίησε τη σύζυγό του ως «ανθρώπινη ασπίδα» για να διαφύγει, προκαλώντας οργή, κυρίως από Δημοκρατικούς κύκλους που ζητούν ακόμη και την παραίτησή του.

Άλλοι, αντίθετα, τον υπερασπίστηκαν, υποστηρίζοντας ότι προσπαθούσε να προστατεύσει μια έγκυο γυναίκα και να τη βγάλει με ασφάλεια από τον χώρο. Το περιστατικό διχάζει την κοινή γνώμη και έχει προκαλέσει νέο κύμα πολιτικής αντιπαράθεσης στην Ουάσινγκτον.

Stephen Miller using his prego wife as human shield pic.twitter.com/esYJGKqj2D — Wu Tang is for the Children (@WUTangKids) April 26, 2026

Η αντίδραση της Κέιτι Μίλερ και η ανάρτηση στο Instagram

Λίγες ώρες μετά, η Κέιτι Μίλερ προσπάθησε να δώσει έναν πιο προσωπικό τόνο στο γεγονός, δημοσιεύοντας φωτογραφία από τη βραδιά στο Instagram. Στη λεζάντα έγραψε: «Μια αξέχαστη βραδιά στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου… Το τέταρτο παιδί μας είχε σίγουρα μια περιπετειώδη βραδιά. Είμαστε ευγνώμονες στις αρχές και στις απίστευτες Μυστικές Υπηρεσίες».

Οι ακόλουθοί της έσπευσαν να εκφράσουν την ανακούφισή τους με σχόλια όπως «Χαίρομαι που είστε καλά» και «Ευτυχώς είσαι εσύ και το μωρό ασφαλείς», δείχνοντας τη στήριξή τους στο ζευγάρι.

Δηλώσεις Τραμπ και πολιτικές αντιδράσεις

Μετά τα γεγονότα της 25ης Απριλίου, ο Τραμπ παραχώρησε συνέντευξη Τύπου χαρακτηρίζοντας την επίθεση «εντελώς απρόσμενη». Εξήρε παράλληλα την «άμεση και αποτελεσματική αντίδραση» των Μυστικών Υπηρεσιών και των αρχών επιβολής του νόμου, σημειώνοντας ότι ο δράστης επιχείρησε να περάσει από σημείο ελέγχου με πολλαπλά όπλα, αλλά ακινητοποιήθηκε γρήγορα.

Το περιστατικό έχει ήδη προκαλέσει πολιτικές αναταράξεις. Ενώ οι Δημοκρατικοί ανεβάζουν τους τόνους, ακόμη και εντός των Ρεπουμπλικανών διατυπώνονται προβληματισμοί για τον ρόλο και τη στάση του Στίβεν Μίλερ.

Η προσωπική ζωή του ζευγαριού

Η Κέιτι Μίλερ, πολιτική podcaster και τηλεπερσόνα, παντρεύτηκε τον Στίβεν Μίλερ το 2020. Μαζί έχουν τρία παιδιά – μία κόρη και δύο γιους. Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς ανακοίνωσε μέσω Instagram ότι περιμένουν το τέταρτο παιδί τους, το οποίο αναμένεται στις αρχές του καλοκαιριού.

