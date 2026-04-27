Ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κάσεμ επανέλαβε σήμερα τη σταθερή θέση της σιιτικής οργάνωσης, απορρίπτοντας κάθε ενδεχόμενο απευθείας διαπραγματεύσεων ανάμεσα στη Βηρυτό και το Ισραήλ.

Ο Κάσεμ χαρακτήρισε μια τέτοια εξέλιξη “επικίνδυνη απόκλιση”, προειδοποιώντας ότι θα μπορούσε να οδηγήσει τον Λίβανο σε έναν “κύκλο αστάθειας”.

«Αρνούμαστε κατηγορηματικά να διαπραγματευθούμε απευθείας με το Ισραήλ», ανέφερε ο επικεφαλής της φιλοϊρανικής οργάνωσης, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί ευθύνη της κυβέρνησης του Λιβάνου να αποφύγει ένα “επικίνδυνο λάθος” που θα έθετε σε κίνδυνο τη σταθερότητα της χώρας.

Σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο της οργάνωσης αλ Μανάρ, ο Κάσεμ τόνισε ότι “οι διαπραγματεύσεις αυτές και το αποτέλεσμά τους είναι σαν να μην υπάρχουν και δεν μας αφορούν σε καμιά περίπτωση”. Παράλληλα, επανέλαβε πως η Χεζμπολάχ θα συνεχίσει την αντίστασή της για την υπεράσπιση του Λιβάνου, δηλώνοντας: “Δε θα υποχωρήσουμε στις απειλές” του Ισραήλ.