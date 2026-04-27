Η κυριαρχία του «Markos by Night» συνεχίστηκε και το Σάββατο 25 Απριλίου. Η προβολή της παράστασης «Ακυβέρνητο καράβι η πατρίδα μας» κατέκτησε την κορυφή της τηλεθέασης, επιβεβαιώνοντας την προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού στην αμεσότητα και το χιούμορ του Μάρκου Σεφερλή.

Η παράσταση κέρδισε την εμπιστοσύνη των τηλεθεατών στη ζώνη μετάδοσής της, καταγράφοντας ποσοστό 14,8% στο δυναμικό κοινό 18-54 και 14,9% στο σύνολο του κοινού.

Ο Μάρκος Σεφερλής, με την χαρακτηριστική του ικανότητα να μεταμορφώνεται και να σχολιάζει την ελληνική πραγματικότητα, κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού, με την κάλυψη να φτάνει τους 1,65 εκατ. τηλεθεατές. Σε επιμέρους κοινό, η επίδοση της παράστασης υπήρξε ιδιαίτερα υψηλή, αγγίζοντας το 17,8%. Η διαφορά από τον ανταγωνισμό στη ζώνη προβολής διαμορφώθηκε στις 5,5 μονάδες στο δυναμικό κοινό 18-54.

Αξίζει να σημειωθεί πως το «Markos By Night» ήταν η πρώτη επιλογή των τηλεθεατών τα βράδια του Σαββάτου καθ’ όλη τη διάρκεια του Απριλίου με μέσο όρο 14,8% στο δυναμικό κοινό 18-54 και 14,6% στο σύνολο του κοινού. Εντυπωσιακή ήταν η διαφορά από τον ανταγωνισμό στη ζώνη μετάδοσης της εκπομπής στο σύνολο του μήνα, η οποία διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο σε τουλάχιστον 5,6 μονάδες στο δυναμικό κοινό 18-54.

Οι μεγάλες θεατρικές στιγμές του Μάρκου Σεφερλή συνεχίζουν την επιτυχημένη πορεία τους στο MEGA, προσφέροντας στο κοινό τη διέξοδο που αναζητά.

