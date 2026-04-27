Ένας 74χρονος άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα το μεσημέρι της 27ης Απριλίου 2026. Πολίτες που βρίσκονταν στην παραλία της Χρυσής Ακτής στη Ραφήνα τον ανέσυραν στην ακτή.

Το περιστατικό σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, όταν ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της Ραφήνας και ανασύρθηκε από τους ανθρώπους που βρίσκονταν στην παραλία.

Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 74χρονο και στη συνέχεια τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς».