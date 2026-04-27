Το περασμένο Σάββατο, ακτιβιστές της γερμανικής οργάνωσης CABS (Επιτροπή κατά της Σφαγής των Πτηνών) εντόπισαν έξι κυνηγούς στη χερσόνησο του Βασιλικού, στη Ζάκυνθο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της οργάνωσης, κυνηγούσαν από κρυψώνες και καθίσματα μέσα στους ελαιώνες ενός λόφου. Σε συνεργασία με την τοπική θηροφυλακή, κατασχέθηκαν πέντε, επιμελώς κρυμμένα, κυνηγετικά όπλα και 484 φυσίγγια. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, η οργάνωση βρέθηκε στο νησί για να συμβάλει στην καταπολέμηση της λαθροθηρίας. Οι δύο προηγούμενες εβδομάδες ήταν το «πικ» της περιόδου παράνομου κυνηγιού, στο μέρος όπου η θήρα θεωρείται «δεύτερη φύση» και «τρόπος ζωής». Τα προηγούμενα χρόνια, ακτιβιστές της οργάνωσης δέχτηκαν βίαιες επιθέσεις, ενώ φέτος το φαινόμενο παρουσιάζεται με μειωμένη ένταση.

Το ανοιξιάτικο κυνήγι έχει απαγορευτεί στη χώρα μας από το 1983. Τα νησιά του Ιονίου Πελάγους αποτελούν την πρώτη στάση των αποδημητικών πουλιών από την Αφρική προς τους αναπαραγωγικούς προορισμούς της Βόρειας Ευρώπης. «Εκεί σταματούν για να τραφούν και να ξεκουραστούν», εξηγεί στα «ΝΕΑ» η Μυρτώ Καρύδη, υπεύθυνη Πολιτικής για την Προστασία Ειδών της Ορνιθολογικής Εταιρείας.

Είδος υπό εξαφάνιση

Η συγκέντρωση των αποδημητικών πουλιών, και κυρίως του τρυγονιού, σε περιοχές όπως ο Βασιλικός και το Κερί, τα έχει βάλει, εδώ και χρόνια, στο στόχαστρο των λαθροθηρών. «Υπολογίζουμε ότι υπάρχουν περίπου 150 ενεργοί κυνηγοί αυτή τη στιγμή στο νησί, που είναι τεράστιος αριθμός, εάν σκεφτείς ότι στοχοποιούν ένα είδος υπό εξαφάνιση», λέει στα «ΝΕΑ» η Στεφανία Τραβάλια, μέλος της CABS από την Ιταλία. «Οταν ξεκινήσαμε, το 2023, η κατάσταση ήταν εκτός ελέγχου. Επεφταν περισσότεροι πυροβολισμοί καθημερινά και περισσότεροι κυνηγοί χρησιμοποιούσαν τα λεγόμενα “πόστα” (αυτοσχέδια υπερυψωμένα παρατηρητήρια), που πλέον τα αποφεύγουν γιατί ξέρουν ότι μπορούμε να τους δούμε. Τώρα έχουμε λιγότερα περιστατικά», προσθέτει η ίδια. Τη σχετικά βελτιωμένη κατάσταση φέτος, με βάση τα έως τώρα δεδομένα, επιβεβαίωσε και εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Δασών Ζακύνθου.

Σύμφωνα με ηχοκαταγραφικά δεδομένα της Ορνιθολογικής Εταιρείας, από τον Μάρτιο μέχρι τον Μάιο του 2024 έπεσαν συνολικά πάνω από 7.800 πυροβολισμοί σε Βασιλικό και Κερί. Επιπλέον, στοιχεία της Ορνιθολογικής δείχνουν ότι την άνοιξη του 2021 καταγράφηκαν περίπου 21.000 πυροβολισμοί και πάνω από 57.000 πυροβολημένα τρυγόνια και άλλα πουλιά στο Ιόνιο.

Η Στ. Τραβάλια είπε ότι την περασμένη Κυριακή κατέγραψαν περίπου 100 πυροβολισμούς στη Ζάκυνθο. Από τις 11 Απριλίου, οι ευρωπαίοι ακτιβιστές εκτιμούν ότι έχουν πιαστεί επ’ αυτοφώρω ή ταυτοποιηθεί 14 λαθροθήρες.

Πηγή από την τοπική Θηροφυλακή εξήγησε ότι το κυνήγι στη Ζάκυνθο θεωρείται «δεύτερη φύση» και ότι «κάθε σπίτι του νησιού έχει κυνηγετικά όπλα». Εκπρόσωπος της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ιονίων Νήσων είπε ότι η ΕΛ.ΑΣ. δεν τηρεί στοιχεία σχετικά με συλλήψεις για υποθέσεις λαθροθηρίας.

Οι επιθέσεις

Τα προηγούμενα χρόνια, οι ακτιβιστές της CABS είχαν δεχτεί βίαιες επιθέσεις. Πέρυσι, άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά περικύκλωσαν μέλη της οργάνωσης και έσπασαν τη μύτη του Σλοβένου Μπόστιαν Ντέμπερσεκ στο Κερί κατά τη διάρκεια δράσης τους. Οπως λένε, αυτό δεν τους πτοεί. Μάλιστα, φέτος ο 50χρονος είναι και πάλι στο νησί. Τα μέλη – εθελοντές της οργάνωσης προέρχονται από πολλές χώρες της Ευρώπης και δουλεύουν σε ομάδες των έξι – εννιά ατόμων, εντοπίζοντας παράνομες δραστηριότητες και ενημερώνοντας τις αρμόδιες Αρχές.

Σημειώνεται ότι, πέρα από τη Ζάκυνθο, η λαθροθηρία αυτήν την περίοδο είναι έντονη και σε άλλα νησιά του Ιονίου Πελάγους αλλά και στα δυτικά κομμάτια της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας – περιοχές που ανήκουν στο «μονοπάτι» των αποδημητικών πουλιών. «Για να σταματήσουν τέτοιες “παραδόσεις”, είναι απαραίτητη η συνδρομή και της τοπικής κοινωνίας και μια συνολικά πιο αποφασιστική αντιμετώπιση», σημειώνει η Μ. Καρύδη της Ορνιθολογικής Εταιρείας. Η συνολική εικόνα φαίνεται πως παραμένει επικίνδυνη. «Ο πληθυσμός του τρυγονιού καταρρέει, σε δυο τρία χρόνια μπορεί να μην υπάρχουν πλέον», προειδοποιεί η ίδια.