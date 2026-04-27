Η Toyota κάνει ένα μικρό φρεσκάρισμα στο Yaris Cross Hybrid Electric , προσδίδοντάς του στυλ και φινέτσα, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τη θέση του ως καινοτόμου και αποδοτικού best-seller στην Ευρώπη.

Προχώρησε σε μια κομψή και δυναμική ανανέωση, με επίκεντρο την επανασχεδίαση του εμπρός τμήματος, ώστε το νέο Yaris Cross. Στο πλαίσιο αυτής της αναβάθμισης λανσαρίστηκε επίσης το σύστημα κίνησης Hybrid 130 1,5 λίτρων, με έναν ισχυρότερο ηλεκτροκινητήρα-γεννήτρια.

Το Yaris Cross, που κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της Toyota Motor Manufacturing France, αναδεικνύει τα βασικά χαρακτηριστικά της οικογένειας Yaris: ευρηματικότητα και καινοτομία στον σχεδιασμό, στα συστήματα κίνησης και στην ασφάλεια. Τα πλεονεκτήματα αυτά συνδυάζονται σε ένα compact SUV, σχεδιασμένο με γνώμονα τις ανάγκες και τον τρόπο ζωής των Ευρωπαίων πελατών.

Η ανανεωμένη γκάμα του Yaris Cross, στις εκδόσεις Active, Active Plus, Style, Elegant και GR SPORT, θα φθάσει στην Ελλάδα το τέταρτο τρίμηνο του 2026.