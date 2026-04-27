Σε μια εβδομάδα, την Πρωτομαγιά συμπληρώνονται 32 χρόνια από το θάνατο του Αιρτον Σένα, του πιο εμβληματικού πιλότου της Formula1 που «γκάζωσε» όσο κανένας άλλος μέσα στις πίστες πετυχαίνοντας ακατάριπτα ρεκόρ, μέσα σε μια πολύ σύντομη καριέρα, με πολύ έντονο – και πολλές φορές κάτω από τη μέση – ανταγωνισμό, έχοντας ως φάρο την πίστη του στο Θεό.

Για το θάνατο του στην πασίγνωστη στροφή Ταμπουρέλο στην Ίμολα έχουν γραφτεί πολλά, όπως και για τις συγκυρίες που συνέβησαν εκείνο το μοιραίο, ανοιξιάτικο Σαββατοκύριακο ( όπως το δυστύχημα που έγινε την Παρασκευή 30 Απριλίου 1994 , με τον Αυστριακό πιλότο, Ρόλαντ Ρατσενμπέργκερ στο Γραν Πρι ).

Ίσως το ατύχημα του να μην είχε γίνει ποτέ, αν ο Σένα είχε αλλάξει ομάδα και δεν έτρεχε με την «καταραμένη» Williams, που οδήγησε τον κορυφαίο πιλότο στις μπαριέρες με περισσότερα από 300χλμ/ώρα, εξαιτίας μιας σπασμένης κολώνας στο τιμόνι ( για την οποία έγινε πολύ ντόρος αλλά και δίκες αν ήταν σκευωρία ή απλά ένα κατασκευαστικό λάθος). Συγκεκριμένα, πριν λίγες ημέρες ο πρώην επικεφαλής της Ferrari, Ζαν Τοντ, αποκάλυψε ότι ο Άιρτον Σένα ενδιαφερόταν να ενταχθεί στην ομάδα του Μαρανέλο ( πιθανόν το 1995 ίσως και νωρίτερα). Ο Τοντ εξήγησε ότι ο Βραζιλιάνος οδηγός ήταν ο πρωταρχικός στόχος του, όντας σε μια περίοδο ανασυγκρότησης της Ferrari, τη δεκαετία του 90.

«Η Ferrari δεν είχε καμία επιτυχία και έψαχναν με αγωνία να βρουν κάποιον που θα μπορούσε να αναλάβει τη δύσκολη αυτή δουλειά», εξήγησε ο Τοντ, που ανέλαβε να επαναφέρει σε τροχιά νικών την Ιταλική ομάδα. Μάλιστα, τα αφεντικά της Ferrari ήταν πάντα αρνητικά με την τοποθέτηση σε νευραλγικές θέσεις ανθρώπων που δεν ήταν Ιταλοί!

«Για αυτή την ανασυγκρότηση της ομάδας, ο πρώτος πραγματικά ονειρεμένος οδηγός που ανέφερα ήταν ο Άιρτον Σένα.»

Ο Τοντ στην αφήγηση του αναφέρει ότι ο Σένα ήθελε πολύ να έρθει στη Ferrari αλλά δυστυχώς, δεν… πρόλαβε! «Θυμάμαι ότι ήρθε στο δωμάτιό μου, που μένανε στο ίδιο ξενοδοχείο, και περάσαμε ένα μέρος της νύχτας μαζί για να μιλήσουμε για την ένταξή του στη Ferrari. Hθελε να έρθει.Και ήταν έτοιμος να υπογράψει συμβόλαιο» Αν, η Ferrari δεν είχε συμβόλαιο με τον Γκέρχαντ Μπέργκερ και τον Ζαν Αλεσί, τότε σίγουρα ο Σένα θα έτρεχε με την κόκκινη ομάδα από το 1993 ή και το 1994. Και ίσως η θλιβερή πορεία του να είχε αλλάξει.

Έως και σήμερα, πολλά αξιοσέβαστα ρεκόρ του Σένα παραμένουν ακλόνητα. Δεν αποκλείεται ο Μαξ Φερστάπεν, που μπορεί να μην έχει ελπίδες να κερδίσει πρωτάθλημα το 2026 – το πιο πιθανόν να δηλώσει ότι φεύγει λόγω δυσαρέσκειας! – να καταρρίψει ένα από τα ρεκόρ του. Συγκεκριμένα, ο Ολλανδός έχει ξεκινήσει 85 φορές από την πρώτη σειρά της εκκίνησης. Ο Αιρτον Σένα το έχει καταφέρει 87 φορές κατέχοντας ένα ακόμη ρεκόρ. Απομένουν άλλες δύο και ο Φερστάπεν θα καταρρίψει το ρεκόρ που κρατάει ο Σένα για περισσότερο από 30 χρόνια.

Πάντως, ο Σένα έχει μπει πολλές φορές στο στόχαστρο συγκρίσεων, όπως με τον Χάμιλτον όταν σάρωνε τα πρωταθλήματα και τώρα με τον Αντονέλι.

Το τελευταίο διάστημα αρκετά δημοσιεύματα φέρνουν τον Κίμι Αντονέλι, τον 19χρονο πιλότο που έχει κερδίσει τα δύο από τα τρία φετινά γκραν πρι, ως τον διάδοχο του Σένα. Το αφεντικό της ομάδας του, ο Τότο Βολφ φαίνεται ενοχλημένος από αυτές τις άστοχες όπως τονίζει συγκρίσεις και δεν πρέπει να μπερδεύουν την επιτυχία του Αντονέλι – παρόλο που είναι Ιταλός και ταλαντούχος – με την θρυλική πορεία του Σένα. Συγκεκριμένα, ο Βολφ είπε ότι «αυτό δεν μου αρέσει!».

Και πως θα έβλεπε σήμερα ο Σένα τις τελευταίες εξελίξεις στα μονοθέσια και την ένταξη τους στην υβριδική εποχή; Σύμφωνα με τον κορυφαίο σχολιαστή στο SkyNews, Μάρτιν Μπράντλ στη Formula1 τόσο ο Αιρτον Σένα όσο και ο Σουμάχερ θα λάτρευαν τη νέα εποχή στα μονοθέσια επειδή είχαν το ταλέντο, το χάρισμα αλλά και την ταχύτητα να τα διαχειριστούν!