Η Stellantis πρόκειται να διοχετεύσει την πλειονότητα των επενδύσεών της σε τέσσερις μάρκες – Jeep, Ram, Peugeot και Fiat – υποβαθμίζοντας το υπόλοιπο χαρτοφυλάκιο των 14 εμπορικών σημάτων της σε περιφερειακούς ρόλους.

Η Stellantis θα επικεντρώσει το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεών της σε αυτές τις τέσσερις βασικές μάρκες, καθώς ο Διευθύνων Σύμβουλος Antonio Filosa προωθεί μια στρατηγική αναδιάρθρωσης που αναμένεται να δημοσιευτεί στις 21 Μαΐου, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Reuters.

Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην αναστροφή της απώλειας μεριδίου αγοράς και την αντιμετώπιση των Κινέζων ανταγωνιστών.

Θα διαθέσει μια «ουσιαστική αύξηση» στη χρηματοδότηση σε αυτές, χάρη στις ισχυρότερες παγκόσμιες πωλήσεις και κερδοφορία τους, σηματοδοτώντας μια μετατόπιση από την προηγούμενη προσέγγιση της εταιρείας για πιο ομοιόμορφη κατανομή των επενδύσεων σε όλο το χαρτοφυλάκιό της.

Για να υποστηρίξει τη μετάβαση, η Stellantis θα επεκτείνει τη χρήση κοινών πλατφορμών «πολλαπλής ενέργειας» που υποστηρίζουν ηλεκτρικά, υβριδικά και οχήματα εσωτερικής καύσης (ICE).

Αντ’ αυτού, η εταιρεία θα αναδιατάξει δευτερεύουσες μάρκες όπως η Citroën , η Opel και η Alfa Romeo για να λειτουργούν σε περιφερειακούς ή εξειδικευμένους ρόλους. Αυτές οι μάρκες θα βασίζονται σε κοινές πλατφόρμες και τεχνολογία που έχουν αναπτυχθεί από τις βασικές μάρκες, διατηρώντας παράλληλα το ξεχωριστό στυλ και την ταυτότητά τους στην αγορά.