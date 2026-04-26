Η Έρικα Κερκ, χήρα του εκλιπόντος Τσάρλι Κερκ, βρισκόταν στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί το βράδυ του Σαββάτου. Όπως αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ. εμφανίστηκε εμφανώς ταραγμένη και με δάκρυα στα μάτια όταν απομακρύνθηκε εσπευσμένα από τον χώρο τη στιγμή που ένοπλος άνοιξε πυρ έξω από την αίθουσα το βράδυ του Σαββάτου. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στην The Post έλεγε: «Θέλω απλώς να πάω σπίτι. Θέλω απλώς να πάω σπίτι».

Σημειώνεται ότι η επίθεση σημειώνεται έξι μήνες μετά τη δολοφονία του συζύγου της, ο οποίος είχε πυροβοληθεί θανάσιμα σε εκδήλωση ομιλίας στη Γιούτα στις 10 Σεπτεμβρίου.

Ο ίδιος αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε επίσης ότι ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, απομακρύνθηκε από την ασφάλειά του, με δύο άνδρες να τον στηρίζουν από τις δύο πλευρές, καθώς τα πόδια του έσερναν στο πάτωμα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε σήμερα λόγο για ενέργεια ενός «εν δυνάμει δολοφόνου», αφού ένας ένοπλος επιχείρησε να εισέλθει σε δεξίωση, στην οποία παρευρισκόταν ο αμερικανός πρόεδρος, και συνελήφθη αφού πυροβόλησε ένα μέλος των δυνάμεων της τάξης.

«Δεν είναι η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια που η Δημοκρατία μας δέχεται επίθεση από έναν εν δυνάμει δολοφόνο ο οποίος επιδιώκει να σκοτώσει», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, φορώντας ακόμα το σμόκιν του, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που έδωσε στο Λευκό Οίκο περίπου δύο ώρες μετά το επεισόδιο.

Ο αμερικανός πρόεδρος διευκρίνισε ότι ένα μέλος των δυνάμεων της τάξης πυροβολήθηκε. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ένοπλος ήταν «μοναχικός λύκος» και «παράφρονας».

«Πολυάριθμα όπλα»

Λίγο πριν απ’ αυτή την ενημέρωση των δημοσιογράφων, δημοσιοποίησε μέσω του δικτύου του, του Truth Social, εικόνες από κάμερες ασφαλείας που δείχνουν έναν άνδρα να ορμά μέσα από την πύλη ανίχνευσης μεταλλικών αντικειμένων, που βρισκόταν στην είσοδο της αίθουσας στην οποία γινόταν η δεξίωση, και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας να τραβούν τα όπλα τους.

«Ήταν, κατά κάποιο τρόπο, πολύ ωραίο, αληθινά ωραίο πράγμα να βλέπεις έναν άνδρα να ορμάει σε μια θέση ελέγχου ασφαλείας οπλισμένος με πολλά όπλα και να εξουδετερώνεται από μερικά πολύ θαρραλέα μέλη της Secret Service, τα οποία έδρασαν πολύ γρήγορα», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος αναφερόμενος στην USSS, τη Μυστική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, μια ελίτ ομοσπονδιακή υπηρεσία επιβολής του νόμου που είναι αρμόδια για την προστασία του ίδιου και των μελών της κυβέρνησής του.

Το ξενοδοχείο Hilton της Ουάσινγκτον, όπου παρετίθετο το δείπνο που ματαιώθηκε, «δεν είναι ένα ιδιαίτερα ασφαλές κτίριο», επέκρινε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο αναγνώρισε ότι ο μηχανισμός ασφαλείας «ήταν πολύ ασφαλής», λέγοντας ότι τα μέλη της ασφάλειας σταμάτησαν τον ένοπλο πριν μπει στη μεγάλη αίθουσα της δεξίωσης στην οποία βρισκόταν ο ίδιος.