Αποφασισμένοι να φτάσουν «μέχρι τέλους» δηλώνουν οι γονείς του Μάριου, του 11χρονου παιδιού που έχασε τη ζωή του από αδέσποτη σφαίρα μέσα στο προαύλιο του σχολείου του στο Μενίδι. Όπως τόνισαν, ο αγώνας τους συνεχίζεται μέχρι να δικαιωθεί η μνήμη του παιδιού τους.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πατέρας του Μάριου ανέφερε ότι «κανείς δεν τους έχει ζητήσει συγγνώμη». Από την πλευρά της, η μητέρα του παιδιού δήλωσε πως «νιώθουμε ότι με τη συμπεριφορά τους μας κοροϊδεύουν».

Ο πατέρας του 11χρονου σημείωσε χαρακτηριστικά: «Κανείς δεν μας πλησίασε, κανείς δεν ζήτησε συγγνώμη, σαν να μην τρέχει απολύτως τίποτα. Αλλά γενικά έχουν μία συμπεριφορά λίγο περίεργη».

Συμπλήρωσε ακόμη: «Καλά, δεν με αφορά καθόλου αυτό το θέμα, αυτά τα εννέα χρόνια έχω κάνει τον αγώνα μου μαζί με τη σύζυγο. Θα το ψάξουμε μέχρι τέλους, θα πάμε την υπόθεση όσο δεν πάει άλλο, μέχρι να δικαιωθεί η μνήμη του παιδιού μας».

Η αγανάκτηση και η επιμονή της μητέρας

Η μητέρα του Μάριου υπογράμμισε ότι στόχος τους είναι να εφαρμοστεί ο νόμος για όλους. Όπως είπε: «Θέλουμε να εφαρμοστεί ο νόμος και για αυτούς. Δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά».

Περιέγραψε τον πολυετή τους αγώνα, κάνοντας λόγο για καθυστερήσεις και αναβολές στη δικαστική διαδικασία. «Εννέα χρόνια δίνουμε μεγάλο αγώνα, με πολλές καθυστερήσεις, με εμπόδια, με αναβολές, δεν έρχονται στη δίκη», ανέφερε.

Η ίδια πρόσθεσε ότι, παρά το γεγονός πως η υπόθεση έχει πλέον «δεθεί» και ξεκίνησε η διαδικασία, «οι μάρτυρές τους δεν έρχονται». Όπως είπε, «νιώθουμε ότι με τη συμπεριφορά τους μας κοροϊδεύουν. Υπάρχει μια αλαζονεία από μέρους τους, σαν να μην ισχύει τίποτα για αυτούς. Ισχυρίζονται ότι δεν πυροβολούσαν, ότι δεν έκαναν τίποτα, ότι είναι όλα καλά, σαν να μην σκοτώθηκε ένα παιδί».

Κλείνοντας, η μητέρα επισήμανε με αγωνία ότι «οι πυροβολισμοί εξακολουθούν ακόμα, τίποτα δεν έχει αλλάξει εδώ. Αυτό φωνάζουμε και λέμε, ότι όλα είναι όπως πριν, δυστυχώς».