Σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται από το μεσημέρι της Κυριακής (26/4) σε βασικούς οδικούς άξονες της Αθήνας, με τον Κηφισό να βρίσκεται στο «κόκκινο» και τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν μεγάλες καθυστερήσεις.

Η κίνηση είναι αυξημένη στο ένα ρεύμα, με τα οχήματα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και τις καθυστερήσεις να παρατείνονται σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου.

Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα

Τα πιο έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα εμφανίζονται στον Κηφισό, κυρίως στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και στην περιοχή των Άνω Πατησίων.

Στα σημεία αυτά παρατηρείται έντονη συμφόρηση, με μεγάλες ουρές και συχνές στάσεις, που δυσχεραίνουν τη ροή των οχημάτων και αυξάνουν τη συνολική ταλαιπωρία των οδηγών.

Δύσκολες μετακινήσεις – Υπομονή συνιστούν οι αρχές

Οι αρχές καλούν τους οδηγούς να επιδείξουν υπομονή, καθώς η κυκλοφορία διεξάγεται με πολύ αργούς ρυθμούς. Οι καθυστερήσεις επεκτείνονται και σε δευτερεύοντες δρόμους, επηρεάζοντας μεγάλο μέρος του λεκανοπεδίου.

Σύμφωνα με τους χάρτες κυκλοφορίας, ο Κηφισός παραμένει ο πιο επιβαρυμένος άξονας του λεκανοπεδίου, με την κατάσταση να μην δείχνει σημάδια βελτίωσης μέχρι αργά το απόγευμα.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω διεξαγωγής του 17ου Ποσειδώνιου Ημιμαραθώνιου, από τις 08:00 έως τις 13:30 τα δρομολόγια θα εκτελούνται στη Γραμμή 6 στο τμήμα Μουσών – Σύνταγμα – Μουσών και στη Γραμμή 7 στα τμήματα Ασκληπιείο Βούλας – Πάρκο Φλοίσβου – Ασκληπιείο Βούλας και Αγία Σκέπη – Ακτή Ποσειδώνος – Αγία Σκέπη.

Κατά τη διάρκεια του παραπάνω διαστήματος δεν θα εξυπηρετείται η στάση “Τροκαντερό”, ενώ στις στάσεις “Πικροδάφνη” και “Έδεμ” δεν θα υπάρχει δυνατότητα επιβίβασης στη Γραμμή 6.

Παράλληλα, από την Κυριακή 26/04 έως την Πέμπτη 30/04, από τις 20:00 έως τη λήξη κυκλοφορίας, τα δρομολόγια της Γραμμής 7 θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση ΣΕΦ και θα εκτελούνται στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ – Ασκληπιείο Βούλας, λόγω εργασιών της ΕΥΔΑΠ στη στάση “Πλατεία Δεληγιάννη” στον Πειραιά.

Επιπλέον, ακυρώνονται οι προγραμματισμένες πρωινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 7 τα Σαββατοκύριακα 25-26/04, 02-03/05 και 09-10/05, εξαιτίας εργασιών κατεδάφισης στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση.