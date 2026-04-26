Ο Γιάννης Βαρδακαστάνης είναι η επιλογή του Νίκου Ανδρουλάκη για την θέση του γραμματέα του κόμματος, στην θέση του απερχόμενου Ανδρέα Σπυρόπουλου. Ο πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ είχε αναλάβει και καθήκοντα γραμματέα ΚΠΕ στον δρόμο προς το συνέδριο, θεωρείται πρόσωπο της εμπιστοσύνης του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και αρκετά συναινετικός ώστε να κερδίσει την ψήφο της αντιπολίτευσης. Η επιλογή του, πάντως, δεν ήταν εύκολη, καθώς ο Ανδρουλάκης αναζήτησε και άλλες λύσεις, όπως αυτή του εκπροσώπου τύπου Κώστα Τσουκαλά, η οποία ωστόσο δεν ευοδοκίμησε.

Στην πρόταση για το Πολιτικό Συμβούλιο περιλαμβάνονται ο Λευτέρης Καρχιμάκης, ο Θανάσης Γλαβίνας, ο Ανδρέας Σπυρόπουλος, ο Κώστας Τσουκαλάς, ο Κώστας Σκανδαλίδης, η Ολγα Μαρκογιαννάκη, η Μάρα Κουκουδάκη, η Κατερίνα Σολωμού, η Μαρία Δαφέρμου, ο Μιχάλης Αεράκης, ο Νίκος Μήλης και ο Κώστας Παπαδημητρίου, ενώ από την εσωκομματική αντιπολίτευση ο Φίλιππος Σαχινίδης, η Τόνια Αντώνιου, ο Μιχάλης Τζελέπης, η Εφη Χαλάτση.

Οι υποψήφιοι βουλευτές είναι η Μιλένα Αποστολάκη, ο Παύλος Χρηστίδης, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο Παύλος Γερουλάνος και ο Μιχάλης Κατρίνης, ενώ στην πρόταση περιλαμβάνονται επίσης η Αννα Διαμαντοπούλου και ο Χάρης Δούκας. Από το καταστατικό, στο ΠΣ συμμετέχουν επίσης ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ο γραμματέας της ΚΟ Δημήτρης Μπιάγκης, ο γραμματέας αυτο-οργάνωσης Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, ενώ με δικαίωμα λόγου και όχι ψήφου μετέχουν οι εκπρόσωποι των κινήσεων Θεόδωρος Μαργαρίτης και Απόστολος Πόντας, ο διευθυντής του κόμματος Νίκος Σαλαγιάννης, ο διευθυντής της ΚΟ Γιάννης Κουτσούκος, ο γραμματέας οργανωτικού Ηρακλής Δρούλιας, και ο αντιπρόεδρος των Νέων Ευρωπαίων Σοσιαλιστών Γιώργος Τσούμας.