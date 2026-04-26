Ο ΟΦΗ έφτασε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και αυτή τη φορά, κατάφερε να απολαύσει την επιτυχία του, επικρατώντας με 3-2 του ΠΑΟΚ και κατακτώντας το πρώτο του τρόπαιο από το 1987.

Αυτός ο τίτλος ήταν ο δεύτερος στην ιστορία της ομάδας από το Ηράκλειο και προκάλεσε ξέφρενους πανηγυρισμούς στους φιλάθλους της. Μάλιστα, η Καλαμάτα και ο μεγαλομέτοχός της, Γιώργος Πρασσάς, απέστειλαν συγχαρητήρια στην ομάδα του Χρήστου Κόντη μέσω επίσημης ανακοίνωσης.