Το όνομά του στα λατινικά παραπέμπει σε διανεμητικό αριθμητικό επίθετο που υποδηλώνει ομάδες των τριών, κάνοντας διεθνή δημοσιεύματα να τον χαρακτηρίζουν ως τον «τρίτο άνθρωπο» της Apple, αφού αναλαμβάνει τα ηνία της εταιρείας μετά τον Στιβ Τζομπς και τον Τιμ Κουκ.

Ο Τζον Τέρνους αναμένεται να διαδεχτεί το σημερινό αφεντικό της εταιρείας Τιμ Κουκ από τον Σεπτέμβριο, έχοντας μάλιστα την ίδια ηλικία (50 έτη) με αυτή του Κουκ όταν ο τελευταίος είχε αναλάβει τα ηνία από τον Στιβ Τζομπς. Είναι μάλιστα έτοιμος να «κολυμπήσει στα βαθιά» – μεταφορικά και κυριολεκτικά – αφού τη δεκαετία του 1990 έκανε πρωταθλητισμό στις πισίνες. Μεγάλο του τώρα στοίχημα να οδηγήσει την Apple με επιτυχία στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον της ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης.

Δημοσίευμα του 1994 στην εφημερίδα «Daily Pennsylvanian» το οποίο επικαλούνταν το περιοδικό Fortune έκανε λόγο για αθλητική δεινότητα του Τέρνους, όταν ο ίδιος είχε κερδίσει σε πανεπιστημιακό αγώνα κολύμβησης τόσο στα 50 μέτρα ελεύθερο όσο και στα 200 μέτρα μεικτή ατομική. Το πιο αξιοσημείωτο ήταν ότι ο Τέρνους χαρακτηριζόταν στο δημοσίευμα ως «νικητής όλων των εποχών» για την ανδρική ομάδα κολύμβησης, εκπροσωπώντας την πανεπιστημιακή ομάδα (UPenn) σε αριθμό ρεκόρ εμφανίσεων.

Σήμερα οι αναλυτές λένε ότι ο Τέρνους χαίρει μεγάλου σεβασμού στην Apple και πως απολαμβάνει ισχυρής υποστήριξης σε όλες τις βαθμίδες. Ως βετεράνος εταιρείας, με 25 χρόνια εμπειρίας, ο οποίος ξεκίνησε σχεδιάζοντας οθόνες, ο Τέρνους έφτασε στην κορυφαία ηγετική θέση της εταιρείας με δεκαετίες εμπειρίας ως μηχανικός υλικού (hardware), έχοντας αφιερώσει την καριέρα του στην υποστήριξη της άποψης ότι η καλύτερη άμυνα απέναντι στον ανταγωνισμό είναι ο σχεδιασμός μιας καλύτερης συσκευής.

Σε συνέντευξή του το 2023 στο Reuters σχετικά με τα νέα προϊόντα της Apple που κατασκευάζονται με ανακυκλωμένα υλικά, ο Ternus φάνηκε να είναι στοχαστικός και μετρημένος, με λεπτομερή κατανόηση όχι μόνο του πώς κατασκευάστηκαν τα νέα προϊόντα της Apple, αλλά και του πώς οι αλυσίδες εφοδιασμού τους θα μπορούσαν να αναβαθμιστούν ώστε να συμπεριλάβουν περισσότερα ανακυκλωμένα υλικά σε όλη τη σειρά προϊόντων της Apple, σχολίαζε το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο.

Αυτή τη φιλοσοφία την έχει παρουσιάσει και εκτός των μεγάλων φώτων της δημοσιότητας. Μιλώντας στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια το 2024, προέτρεψε τους αποφοίτους να «υποθέτουν πάντα ότι είναι τόσο έξυπνοι όσο οποιοσδήποτε άλλος στην αίθουσα, αλλά ποτέ να μην υποθέτουν ότι γνωρίζουν τόσα πολλά όσο οι άλλοι», συνδυάζοντας την αυτοπεποίθηση με μια δόση ταπεινότητας. Τους περιέγραψε επίσης τη δική του τελειομανία, αφηγούμενος πως αργά ένα βράδυ στην αρχή της καριέρας του βρέθηκε να μαλώνει με προμηθευτή για τις αυλακώσεις σε μια βίδα που τοποθετείται στο πίσω μέρος μιας οθόνης. Η βίδα σπάνια ήταν ορατή από τους πελάτες, αλλά ο Τέρνους είχε παρατηρήσει ότι είχε 35 αυλακώσεις αντί για τις 25 που όριζε η Apple, αναφέρεται.

Δίνοντας προτεραιότητα στις συσκευές (υλικό) έναντι του καθαρού λογισμικού (software), ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Apple θεωρείται ότι έχει περισσότερα κοινά με τον συνιδρυτή της εταιρείας, Στιβ Τζόμπς, παρά με τον άμεσο προκάτοχό του.

Ο Τζομπς ήταν ομοίως αδιάφορος για την τεχνολογία μόνο για να προβάλλεται κάτι νέο τεχνολογικά, λέγοντας περίφημα: «Πρέπει να ξεκινήσεις με την εμπειρία του πελάτη και να επιστρέψεις στην τεχνολογία – όχι το αντίστροφο».

Ο Τέρνους, ο οποίος εργάστηκε υπό τον Τζομπς στην αρχή της καριέρας του στην Apple, υποσχέθηκε μετά την ανακοίνωση για ανάληψη των καθηκόντων του επικεφαλής της εταιρείας από τον Σεπτέμβριο ότι θα συνεχίσει να ηγείται των «αξιών και του οράματος που έχουν ορίσει αυτό το ξεχωριστό μέρος (την εταιρεία) εδώ και μισό αιώνα».

Αναλυτές του κλάδου και άνθρωποι της Apple θεωρούσαν εδώ και καιρό τον Τέρνους ως τον πιο πιθανό υποψήφιο για να κληρονομήσει τα ηνία μιας από τις πιο μεγάλες εισηγμένες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Μαρκ Γκούρμαν του Bloomberg. Οι εικασίες είχαν ενταθεί μετά την παραίτηση του επικεφαλής λειτουργιών (chief operating officer) της Apple, Τζεφ Γουίλιαμς, ο οποίος κάποτε θεωρούνταν φυσικός διάδοχος του Κουκ. Η αποχώρηση του Γουίλιαμς ανακοινώθηκε τον Ιούλιο του 2025. Με τον Γουίλιαμς εκτός διεκδίκησης, ο Γκούρμαν είχε πει ότι ο Τέρνους αναδείχθηκε στον πιο πιθανό διάδοχο του Κουκ.

Σύμφωνα με το προφίλ του στο LinkedIn, ο μηχανολόγος μηχανικός εντάχθηκε στην ομάδα σχεδιασμού προϊόντων της Apple το 2001 και έχει επιβλέψει την ανάπτυξη την ανάπτυξη hardware για σχεδόν κάθε σημαντικό προϊόν στο τρέχον χαρτοφυλάκιο της εταιρείας. Η επιρροή του βρίσκεται σε κάθε γενιά iPad, την τελευταία σειρά iPhone και τα AirPods. Επαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη των προϊόντων Mac. Είχε επίσης εξέχοντα ρόλο κατά τη διάρκεια των πιο πρόσφατων κεντρικών παρουσιάσεων της Apple, προωθώντας προϊόντα όπως το νέο iPhone Air. «Είναι ένας οραματιστής του οποίου η συνεισφορά στην Apple σε διάστημα 25 ετών είναι ήδη πολύ μεγάλη για είναι μετρήσιμη και είναι αναμφίβολα το κατάλληλο άτομο για να οδηγήσει την Apple στο μέλλον», δήλωσε ο Κουκ σχετικά.