Το πρώτο πράγμα που «κλειδώνει» σε τέτοιες περιστάσεις, όπως το δείπνο προς τιμήν του Εμανουέλ Μακρόν στο Προεδρικό Μέγαρο, είναι το μενού. Ετσι έγινε κι αυτή τη φορά: ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, φιλοξενούμενος του ομολόγου του Κωνσταντίνου Τασούλα, ήταν από πολύ νωρίς μέσα στην εβδομάδα βέβαιο πως θα ξεκινούσε το βραδινό του με βελουτέ σούπα σελινόριζας διά χειρός του σεφ Βασίλη Μπέκα, θα συνέχιζε με φιλέτο καραβίδας και μους μελιτζάνας με κατίκι Δομοκού, θα έτρωγε για κυρίως αιγαιοπελαγίτικο φαγκρί γεμιστό με σπανάκι και σάλτσα από ανθό λεμονιού και θα έκλεινε με χειροποίητη γαλατόπιτα Θεσσαλίας και ένα σφηνάκι vinsanto Σαντορίνης, από αυτό που βρέθηκε στο κελάρι της Ηρώδου Αττικού.

Πολιτικοί, επιχειρηματίες και μια σπάνια εμφάνιση

Ολα τα άλλα θα ήταν εκκρεμή, μέχρι τελευταία στιγμή – οι καλεσμένοι κυμαίνονταν περίπου στους 110, ενώ 40 δημοσιογράφοι της ομάδας που ακολουθεί τον Μακρόν παντού αναμενόταν να καταφθάσουν μαζί του στην Ελλάδα. Εκτός του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος είχε προγραμματιστεί να συνοδεύεται από την κόρη του Δάφνη, πρόσκληση για το γεύμα έλαβαν επίσης ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, μέλη της κυβέρνησης όπως ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Νίκος Δένδιας, ο Γιώργος Γεραπετρίτης και η Λίνα Μενδώνη (κάποιοι εξ αυτών θα είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τους γάλλους ομολόγους τους), ο Γιάννης Στουρνάρας της ΤτΕ, ο Α/ΓΕΕΘΑ Δημήτρης Χούπης, ο Γιάννης Μπρατάκος του ΕΒΕΑ και ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος του ΣΕΒ.

Το παρών θα έδινε και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, άρτι αφιχθείς από τους Δελφούς – και με ειδικό αίτημα για δικό του φωτογράφο μέσα στο δείπνο, που έγινε δεκτό. Φωτογραφίες, όμως, ζήτησε να τραβάει και ένας άλλος καλεσμένος, ο Νίκος Αλιάγας, ο οποίος φέρεται πως ετοιμάζει μια γαλλική έκδοση αφιερωμένη στον Μακρόν.

Από τον ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο, καλεσμένοι ήταν μεταξύ άλλων η πρόεδρος της Ενωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Μελίνα Τραυλού, ο Γιώργος Περιστέρης της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, και ο πρόεδρος του ομίλου METLEN Ευάγγελος Μυτιληναίος, ενώ εκεί θα βρίσκονταν, μεταξύ άλλων προσώπων του πολιτισμού, ο διευθυντής του Μουσείου της Ακρόπολης, Νίκος Σταμπολίδης, και ο πρόεδρος του Μουσείου του Λούβρου, Κριστόφ Λεριμπό.

Την επίσημη πρώτη του, ως άμισθος σύμβουλος του Προέδρου της Δημοκρατίας για θέματα εξωτερικής πολιτικής αναμενόταν να κάνει ο Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, ο οποίος θα συνοδεύσει τον ΠτΔ στα επόμενα ταξίδια του, στο Ερεβάν και στο Ντουμπρόβνικ. Η χθεσινοβραδινή αναμενόταν να είναι μια από τις σπάνιες εμφανίσεις και της συζύγου του Τασούλα, Φανής Σταθοπούλου, η οποία, κατά τη διάρκεια του 40λεπτου τετ α τετ του ΠτΔ με τον Μακρόν, θα ξεναγούσε τη σύζυγο του γάλλου προέδρου, Μπριζίτ, στο μουσείο δώρων του Προεδρικού.

Οι αλλαγές στις θέσεις και μια απουσία

Η Μπριζίτ Μακρόν, θα έφτανε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με ξεχωριστή πτήση και θα είχε ξεχωριστό, ιδιωτικό πρόγραμμα. Και αυτό άλλαξε, λόγω ανωτέρας βίας – λόγω της περιπέτειας υγείας της Μαρέβας Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, που θα τη συνόδευε, δεν θα ταξιδέψει ως το Μεσολόγγι για να δει τον φημισμένο πίνακα του Ντελακρουά («Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου»). Η απουσία της συζύγου του έλληνα Πρωθυπουργού αλλάζει και το πρωτόκολλο στις θέσεις του γεύματος: η Μακρόν αναμενόταν να καθίσει είτε δίπλα στην Ντόρα Μπακογιάννη (που θα εκπροσωπούσε τον Νικήτα Κακλαμάνη ως πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών και Αμυνας της Βουλής) είτε δίπλα στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αλλη μια απουσία (όχι λόγω ανωτέρας βίας, αλλά λόγω μη πρόσκλησης) είναι αυτή του Αλέξη Τσίπρα, παρότι θα μπορούσε να πει κανείς πως ως πρόσωπο άνοιξε έναν δρόμο για την ελληνογαλλική συνεργασία.

Ελληνογαλλικοί δεσμοί και ευρωπαϊκό μέλλον

Γιατί αυτό το δείπνο έχει σημασία, γιατί στεκόμαστε τόσο στις θέσεις και στο φαγητό; Γιατί, με έναν συμβολικό τρόπο, μοιάζει με γάμο. Η ανανέωση της πενταετούς αμυντικής συμφωνίας, στην οποία δίνει βάρος ο Μακρόν, είναι το επόμενο βήμα μιας ισχυρής διμερούς σχέσης, γιατί σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στη συμφωνία προβλέπεται πως δεν θα χρειάζεται επόμενη ανανέωση, αλλά αυτή θα γίνεται σιωπηλά. Σε έναν τέτοιο γάμο, επομένως, και οι λόγοι έχουν σημασία – ο Μακρόν αναμενόταν να δώσει έμφαση στην ανάγκη ενοποίησης της Ευρώπης, με ευρωομόλογα, κοινές ευρωπαϊκές πολιτικές, ενιαία επενδυτικά σχέδια στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης.

Ομως ο γάλλος πρόεδρος δεν θα έμενε εκεί, καθώς είχε στόχο να μιλήσει για όλα όσα, πολιτισμικά και ιστορικά, ενώνουν τις δύο χώρες, που πολλές φορές βρέθηκαν να δίνουν μάχες πλάι-πλάι, η κάθε μια με τις δυνάμεις και τον συμβολισμό της: θα μιλούσε για το Ναυαρίνο και τον Βολταίρο, που στήριξε την ανεξαρτησία της Ελλάδας, για τα θεμέλια της δημοκρατίας την εποχή του Περικλή, τις επισκέψεις του Ζισκάρ ντ’ Εστέν και του Ντε Γκωλ, για τον Κορνήλιο Καστοριάδη και τους διανοητές πρόσφυγες του Ματαρόα (που διέφυγαν το 1945 από την εμφυλιοπολεμική Ελλάδα με υποτροφίες για σπουδές στη Γαλλία μέσω του Γαλλικού Ινστιτούτου και του διευθυντή του, Οκτάβιο Μερλιέ), τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Ο Τασούλας θα ανταπέδιδε, ψηλαφώντας τις ελληνικές ρίζες της Μασσαλίας, τη σχέση της ελληνικής και της γαλλικής Επανάστασης, την κοινή στήριξη στην Ουκρανία και στην Κύπρο.