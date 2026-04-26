Η νέα Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, που αναδείχθηκε από το 4ο Τακτικό Συνέδριο του κόμματος τον περασμένο μήνα, συνεδριάζει σήμερα για πρώτη φορά, εγκαινιάζοντας έναν νέο κύκλο εσωκομματικών διαδικασιών και πολιτικών ισορροπιών.

Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει με την ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη. Η τοποθέτησή του αναμένεται να έχει έντονο πολιτικό χαρακτήρα, με αιχμές προς την κυβέρνηση, ενώ θα καθορίσει το πλαίσιο της προεκλογικής στρατηγικής του κόμματος. Ο πρόεδρος θα παρουσιάσει τα βασικά πολιτικά και εκλογικά διλήμματα στα οποία θα στηριχθεί το ΠΑΣΟΚ τους επόμενους μήνες.

Κεντρικό θέμα της σημερινής συνεδρίασης είναι η εκλογή νέου Γραμματέα και των οργανωτικών οργάνων του κόμματος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για το πρόσωπο που θα διαδεχθεί τον Ανδρέα Σπυρόπουλο στη θέση αυτή.

Τα φαβορί για τη θέση του Γραμματέα

Το προηγούμενο διάστημα, φαβορί για τη θέση του Γραμματέα θεωρείτο ο Κώστας Τσουκαλάς. Ωστόσο, η ιδιότητά του ως εκπροσώπου Τύπου της παράταξης καθιστά δύσκολη τη μετακίνησή του, καθώς η αντικατάστασή του θα δημιουργούσε σημαντικό κενό στην επικοινωνιακή ομάδα.

Παράλληλα, υποψήφιος για τη θέση φέρεται και ο Δημήτρης Μάντζος, του οποίου το όνομα ακούγεται ολοένα και πιο συχνά στους κομματικούς κύκλους. Τα δύο αυτά στελέχη θεωρούνται οι επικρατέστερες επιλογές για τη θέση του Γραμματέα, αν και εξετάζονται και εναλλακτικές λύσεις με μικρότερο πολιτικό βάρος, όπως οι Νίκος Μήλης και Γιάννης Βαρδακαστάνης.

Το νέο Πολιτικό Συμβούλιο

Όσον αφορά το Πολιτικό Συμβούλιο, θα εκλεγούν 21 μέλη, ενώ συμμετέχουν ex officio ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο νέος γραμματέας, ο Κώστας Σκανδαλίδης ως επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης και ο Πέτρος Λάμπρου ως επικεφαλής της Επιτροπής Ψηφοδελτίων.

Στην πρόταση του προέδρου αναμένεται να περιλαμβάνονται κορυφαία στελέχη, όπως η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Παύλος Γερουλάνος, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο Παύλος Χρηστίδης, ο Μιχάλης Κατρίνης, ο Χάρης Δούκας, ο Ανδρέας Σπυρόπουλος και ενδεχομένως η Μιλένα Αποστολάκη. Το καταστατικό προβλέπει τη συμμετοχή έως πέντε βουλευτών.

Επιπλέον, στο ανώτατο όργανο του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, οι Λευτέρης Καρχιμάκης, Θανάσης Γλαβίνας, Φίλιππος Σαχινίδης, Τόνια Αντωνίου, Βασίλης Κεγκέρογλου, Έφη Χαλάτση, Όλγα Μαρκογιαννάκη, Μάρα Κουκουδάκη και Ευριβιάδης Ελευθεριάδης.

