Στη σύλληψη ενός 81χρονου και ενός 36χρονου προχώρησαν χθες (25.04.2026) αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, στο πλαίσιο επιχείρησης για τον εντοπισμό παράνομου οπλισμού.

Όπως προέκυψε, το απόγευμα της Παρασκευής 24.04.2026, κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης, ρίφθηκαν άσκοποι πυροβολισμοί από οικία. Το περιστατικό κινητοποίησε τις αρχές, οι οποίες προχώρησαν άμεσα σε έρευνες.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν χθες το πρωί στις οικίες των δύο συλληφθέντων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν δύο πυροβόλα όπλα, ένα κυνηγετικό όπλο, δύο γεμιστήρες, 701 φυσίγγια διαφόρων τύπων, δώδεκα κάλυκες, έναν ασύρματο με βάση και φορτιστή, καθώς και ένα μαχαίρι.

Η προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού.