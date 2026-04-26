Ο πυροβολισμός το βράδυ του Σαββάτου εναντίον πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας κατά τη διάρκεια του δείπνου της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου επαναφέρει τα ερωτήματα σχετικά με την επάρκεια των μέτρων ασφαλείας που προστατεύουν τους πολιτικούς ηγέτες των Ηνωμένων Πολιτειών, σε μια περίοδο αυξημένης πολιτικής έντασης και βίας.

Στην ετήσια εκδήλωση, όπου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ήταν ο κύριος προσκεκλημένος, είχαν αναπτυχθεί εκατοντάδες πράκτορες από διάφορες υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

BREAKING: Police seen running through the Washington Hilton where the White House Correspondents’ Dinner is being held after reports of shots fired. pic.twitter.com/sWtLsAzBjK — Fox News (@FoxNews) April 26, 2026

Παρ’ όλα αυτά, ένας ύποπτος οπλισμένος με καραμπίνα και άλλα όπλα κατάφερε να φτάσει στον όροφο ακριβώς πάνω από την αίθουσα δεξιώσεων «Washington», όπου βρίσκονταν κορυφαίοι αξιωματούχοι, μέλη του υπουργικού συμβουλίου και διασημότητες.

Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν ο Αντιπρόεδρος Τζει Ντι Βανς, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο επικεφαλής του Πενταγώνου Πιτ Χεγκσεθ, ο Γενικός Εισαγγελέας Τοντ Μπλανς, ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπεσεντ και ο Υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκουμ, όλοι με τις δικές τους ομάδες ασφαλείας.

View from the ground as Trump senior staff and cabinet members evacuated tonight, including Kennedy, Blanche, Stephen and Katie Miller, and Pete Hegseth. pic.twitter.com/p70geTnIF4 — Tony Dokoupil (@tonydokoupil) April 26, 2026

Το βίντεο από τη στιγμή που ο Βας φυγαδεύεται πριν από τον Αμερικανό πρόεδρο

Weird … Vance escorted out before Trump. Then Trump falls down as he’s getting escorted out. pic.twitter.com/OxKSbMZcYx — Meidas_Charise Lee (@charise_lee) April 26, 2026

«Δεν είναι ιδιαίτερα ασφαλές κτίριο», σχολίασε ο Τραμπ, επισημαίνοντας πως είναι ακόμη νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με πιθανές αστοχίες των αρχών ή προβλήματα συντονισμού.

Το περιστατικό έρχεται λιγότερο από δύο χρόνια μετά από δύο απόπειρες δολοφονίας εναντίον του Τραμπ, κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2024. Το γεγονός δείχνει ότι, ακόμη και ο πιο ολοκληρωμένος μηχανισμός ασφαλείας της χώρας, μπορεί να παρουσιάσει αδύνατα σημεία.

Η επίθεση και η άμεση αντίδραση των αρχών

Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας της Ουάσιγκτον, ο φερόμενος ως δράστης –οπλισμένος με κυνηγετικό όπλο, πιστόλι και μαχαίρια– διέμενε στο ξενοδοχείο Washington Hilton, όπου πραγματοποιούνταν το δείπνο. Κατά τη διάρκεια αυθόρμητης συνέντευξης Τύπου στο Λευκό Οίκο, ο Τραμπ εξήρε την ταχύτητα των πρώτων ανταποκριτών και της Μυστικής Υπηρεσίας.

⚡️🇺🇸 Footage of moment panic ensues at White House Correspondents Dinner. Donald Trump can be seen being evacuated. pic.twitter.com/ck1lrNbQ7i — War Monitor (@monitor11616) April 26, 2026

Αναφέρθηκε επίσης στους κινδύνους που συνοδεύουν την προεδρία, υπενθυμίζοντας ότι ορισμένοι προκάτοχοί του είχαν δολοφονηθεί. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι ο ύποπτος δεν πλησίασε ποτέ στο να «σπάσει» τις πόρτες της αίθουσας δεξιώσεων.

Το ξενοδοχείο Washington Hilton, περίπου δέκα λεπτά από τον Λευκό Οίκο, έχει συνδεθεί ιστορικά με την απόπειρα δολοφονίας του Προέδρου Ρόναλντ Ρέιγκαν το 1981. Παρότι οι 2.600 καλεσμένοι πέρασαν από ανιχνευτές μετάλλων για να εισέλθουν στην αίθουσα, η είσοδος στο ξενοδοχείο ήταν ελεύθερη με απλή επίδειξη εισιτηρίου, ενώ έξω υπήρχαν διαδηλωτές που αντιδρούσαν στην πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ απέναντι στο Ιράν.

Στιγμές πανικού μέσα στην αίθουσα

The moment President Trump was evacuated from the White House Correspondents dinner after loud noises were heard. pic.twitter.com/RnbIumNR3A — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 26, 2026

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε, ο δράστης φαίνεται να διασπά σημείο ελέγχου ασφαλείας, πυροβολώντας έναν πράκτορα πριν ακινητοποιηθεί από τις δυνάμεις ασφαλείας. Μέσα στην αίθουσα, οι παρευρισκόμενοι απολάμβαναν ακόμη το δείπνο τους όταν ακούστηκαν πολλαπλοί πυροβολισμοί, προκαλώντας πανικό.

BREAKING: President Trump has posted a video of what appears to be CCTV footage of the alleged gunman entering the White House correspondents’ dinner.@Stone_SkyNews has the latest live from Washington. Latest updates: https://t.co/MWpmYeUOr9 pic.twitter.com/eER77RMGBw — Sky News (@SkyNews) April 26, 2026

Πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας έσπευσαν να απομακρύνουν τον Τραμπ και τον Βανς από το μακρύ τραπέζι των τιμώμενων προσώπων. Ταυτόχρονα, οι προσωπικές φρουρές υπουργών και βουλευτών αντέδρασαν διαφορετικά: άλλοι σχημάτισαν ανθρώπινες ασπίδες, ενώ άλλοι κάλυψαν τους προστατευόμενους κάτω από τραπέζια και καρέκλες.

Οι περισσότεροι αξιωματούχοι οδηγήθηκαν τελικά εκτός αίθουσας, με τον χρόνο απομάκρυνσής τους να διαφέρει σημαντικά. Ο Τραμπ, ο οποίος είχε γλιτώσει παρά τρίχα τον θάνατο το 2024, φέρεται να επιθυμούσε τη συνέχιση της εκδήλωσης, όμως –όπως ανέφερε αργότερα στους δημοσιογράφους– η Μυστική Υπηρεσία έκρινε ότι κάτι τέτοιο δεν ήταν δυνατό.

Το χρονικό της επίθεσης

20:35: Ακούγονται πυροβολισμοί στο Χίλτον και οι καλεσμένοι καλύπτονται. Αμέσως, πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας σπεύδουν προς τον Ντόναλντ Τραμπ και τον συνοδεύουν μαζί με μέλη του υπουργικού συμβουλίου έξω από την αίθουσα.

21:17: Ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει τις πρώτες του δηλώσεις, γράφοντας στο Truth Social ότι ο φερόμενος δράστης «έχει συλληφθεί».

21:36: Ο Τραμπ δηλώνει ότι αποχωρεί από το Χίλτον κατόπιν αιτήματος των Αρχών.

22:29: Ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσιεύει βίντεο που φαίνεται να δείχνει την αρχή της επίθεσης και λίγο αργότερα φωτογραφία του υπόπτου.

22:30: Ο Τραμπ δίνει συνέντευξη Τύπου από τον Λευκό Οίκο. Ο Τραμπ λέει ότι η «αίσθηση» είναι πως ο ύποπτος ήταν «μοναχικός δράστης».

22:50: Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης κατονομάζουν τον ύποπτο ως τον 31χρονο Κόουλ Τόμας Άλεν.

23:10: Μεταδόσεις δείχνουν αστυνομική έρευνα σε κατοικία στο Torrance της Καλιφόρνιας.

23:15: Η Εισαγγελέας Τζανίν Πίρο δηλώνει ότι οι Αρχές σχεδιάζουν να απαγγείλουν κατηγορίες στον ύποπτο σε ομοσπονδιακό δικαστήριο τη Δευτέρα.

Ακούστηκαν κραυγές «Κάτω! Κάτω!» – Πώς έγινε η σύλληψη

Το ετήσιο δείπνο των ένωσης ανταποκριτών του Λευκού Οίκου είχε αρχίσει πριν από λίγο, σύμφωνα με τους δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου που ήταν παρόντες, όταν ακούσθηκε μεγάλη αναταραχή στις εισόδους της αίθουσας.

Οι συνδαιτυμόνες αμέσως αμέσως ξάπλωσαν ή γονάτισαν στο πάτωμα, πολλοί απ’ αυτούς κρατώντας πάντως υψωμένα τα κινητά τηλέφωνά τους για να βιντεοσκοπήσουν, ενώ ο πρόεδρος και η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ, οι οποίοι κάθονταν στο κεντρικό τραπέζι σε ένα υπερυψωμένο σημείο απέναντι στους προσκεκλημένους, απομακρύνθηκαν από την ασφάλεια.

Ο ύποπτος που συνελήφθη για τους πυροβολισμούς στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου ταυτοποιήθηκε από έναν αξιωματούχο των δυνάμεων επιβολής του νόμου ως ο Κόουλ Τόμας Άλεν, ένας άνδρας από την περιοχή του Λος Άντζελες ο οποίος, όπως φαίνεται σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, είναι ένας απόφοιτος του Caltech ο οποίος εργάζεται ως δάσκαλος μερικής απασχόλησης και δημιουργός ηλεκτρονικών παιχνιδιών.

Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Άλεν, ηλικίας περίπου 31 ετών, είναι κάτοικος του Τόρανς, μιας παραλιακής πόλης της Καλιφόρνια στην περιφέρεια του Σάουθ Μπέι που βρίσκεται κοντά στο Λος Άντζελες και συνορεύει με την περιφέρεια Σάντα Μόνικα Μπέι.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας της Ουάσινγκτον ανακοίνωσε ότι οι ερευνητές πιστεύουν πως ο ύποπτος ήταν φιλοξενούμενος στο ξενοδοχείο Χίλτον της Ουάσινγκτον, όπου πραγματοποιούνταν το ετήσιο δείπνο, πρόσθεσε όμως ότι δεν έχει διευκρινιστεί το κίνητρό του.

Αναρτήσεις στο Facebook που φαίνεται ότι σχετίζονται με τον Κόουλ Τόμας Άλεν, δείχνουν ότι το Δεκέμβριο 2024 είχε αναγορευθεί «Δάσκαλος του Μήνα» από το γραφείο στο Τόρανς της C2 Education, μιας ιδιωτικής υπηρεσίας προετοιμασίας μαθητών για το πανεπιστήμιο που λειτουργεί σε όλες τις ΗΠΑ.

The suspected shooter at the White House Correspondents’ Dinner incident has reportedly been identified as 31-year-old Cole Allen of Torrance, California. pic.twitter.com/1jxmJkBfFt — Breaking911 (@Breaking911) April 26, 2026

Ένα προφίλ στο LinkedIn με το όνομα του υπόπτου τον περιγράφει ως «πτυχιούχο μηχανολόγο και επιστήμονα των ηλεκτρονικών υπολογιστών, εμπειρικό ανεξάρτητο δημιουργό ηλεκτρονικών παιγνιδιών, εκ γενετής δάσκαλο».

🚨FOOTAGE of the BODY of the SHOOTER at the White House Correspondents dinner. According witnesses, an unknown man dashed toward the dining area and was met with gun fire.pic.twitter.com/QXQ0QBjcjO https://t.co/Xupz9qBvhe — Morse Report (@MorseReport) April 26, 2026

Το 2017 έλαβε έναν προπτυχιακό τίτλο σπουδών (bachelor) στη μηχανολογία από το California Institute of Technology (Caltech) και το 2025 πτυχίο στην επιστήμη των ηλεκτρονικών υπολογιστών από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια (California State University) στο Ντομίνγκες Χιλς, σύμφωνα με το προφίλ. Το Caltech αναφέρει σε δήλωση που εξέδωσε ότι ένα πρόσωπο με αυτό το όνομα αποφοίτησε το 2017.

Σχετικά με την επαγγελματική εμπειρία, στο προφίλ φαίνεται ότι έχει εργασθεί τα αρκετά τελευταία χρόνια ως δάσκαλος μερικής απασχόλησης για τη C2 Education και ως αυτοαπασχολούμενος δημιουργός ηλεκτρονικών παιγνιδιών. Είχε προηγουμένως εργασθεί ως μηχανολόγος για μια εταιρεία με την ονομασία IJK Controls στη Νότια Πασαντίνα και για ένα χρόνο πριν απ’ αυτό ως μέλος του διδακτικού προσωπικού στο Caltech.

Στο προφίλ περιλαμβάνεται επίσης άρθρο τοπικής εφημερίδας «για ένα διαγωνισμό ρομποτικής που κέρδισε η ομάδα μου» το 2016 στο Caltech.

Κάτω από τον τίτλο «Σκοποί που υποστηρίζω» στο προφίλ του, αναφέρει μόνο «Επιστήμη και Τεχνολογία».

Εμφανιζόταν ως υποστηρικτής της Κάμαλα Χάρις

Σύμφωνα με αρχεία της Ομοσπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής, είχε δωρίσει 25 δολάρια στην προεκλογική εκστρατεία της Κάμαλα Χάρις τον Οκτώβριο του 2024.

Παράλληλα, αυτοπροσδιοριζόταν ως προγραμματιστής βιντεοπαιχνιδιών και φαίνεται να είχε κυκλοφορήσει ένα ανεξάρτητο παιχνίδι με τίτλο “Bohrdom” στην πλατφόρμα Steam, έναντι 1,99 δολαρίων. Είχε κατοχυρώσει το εμπορικό σήμα του τίτλου το 2018, σύμφωνα με ομοσπονδιακά αρχεία.

Στο LinkedIn ανέφερε επίσης ότι εργαζόταν πάνω σε ένα δεύτερο παιχνίδι, με προσωρινό τίτλο «First Law».