Χαοτικές σκηνές εκτυλίχθηκαν σε δείπνο παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με μαρτυρίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας μετά την επίθεση που σημειώθηκε στην εκδήλωση.

Η Κέρι (Καρολάιν) Κένεντι, δικηγόρος και κόρη του δολοφονημένου υποψηφίου για την προεδρία Ρόμπερτ Φ. Κένεντι, περιέγραψε τις στιγμές πανικού μέσα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Hilton της Ουάσιγκτον. Όπως ανέφερε στο X, «Ένας δυνατός κρότος από πυροβολισμούς, και μετά “Πέστε κάτω, πέστε κάτω, πέστε κάτω”».

Σύμφωνα με την Κένεντι, ο βουλευτής των ΗΠΑ Τζέιμι Ράσκιν την «προστάτευσε ηρωικά» και την παρηγόρησε, ενώ «χιλιάδες δημοσιογράφοι, φωτογράφοι και συντάκτες έβρισκαν καταφύγιο».

Η ίδια πρόσθεσε ότι «δεκάδες πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας έσπευσαν στην αίθουσα, πολλοί με τα χέρια στις θήκες των όπλων τους», τονίζοντας πως «έτρεξαν προς τους υπουργούς και τους έβγαλαν σε ασφαλές μέρος».

Photos taken by The National News Desk’s Kayla Gaskins show Rep. Jamie Raskin and Kerry Kennedy after they dropped to the floor during the White House Correspondents’ Dinner. pic.twitter.com/SDV6YNwqpy — The National Desk (@TND) April 26, 2026

Ρόμπερτ Φ. Κένεντι: Η δολοφονία του πατέρα της Κέρι Κένεντι το 1968

Ήταν 5 Ιουνίου 1968, ο προεδρικός υποψήφιος Ρόμπερτ Κένεντι τραυματίστηκε θανάσιμα λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο ξενοδοχείο Ambassador στο Λος Άντζελες. Νωρίτερα εκείνο το βράδυ, ο 42χρονος γερουσιαστής από τη Νέα Υόρκη ανακηρύχθηκε νικητής στις προκριματικές εκλογές του Δημοκρατικού Κόμματος της Νότιας Ντακότας και της Καλιφόρνιας του 1968 κατά τις προεδρικές εκλογές του 1968 στις Ηνωμένες Πολιτείες . Επίσημα ανακηρύχθηκε νεκρός στις 1:44 π.μ. στις 6 Ιουνίου, περίπου 26 ώρες μετά τον πυροβολισμό του.

Μετά από διπλές νίκες στις πρωταρχικές εκλογές στην Καλιφόρνια και τη Νότια Ντακότα για το χρίσμα των Δημοκρατικών για την προέδρια των Ηνωμένων Πολιτειών, ο γερουσιαστής Κένεντι μίλησε με δημοσιογράφους και εργαζόμενους στην εκστρατεία σε μια ζωντανή τηλεοπτική μεταδόση από τη σκηνή της εξέδρας του στο Ambassador Hotel.

Λίγο μετά την έξοδο από το βάθρο και την έξοδο από ένα διάδρομο κουζίνας, τραυματίστηκε θανάσιμα από πολλούς πυροβολισμούς. Ο Κένεντι πέθανε στο νοσοκομείο Καλός Σαμαρείτης, 26 ώρες αργότερα. Ο δολοφόνος ήταν ο 24χρονος Σιρχάν Σιρχάν, ο οποίος το 1969, δικάστηκε για δολοφονία του γερουσιαστή και καταδικάστηκε σε θάνατο. Η ποινή του μετατράπηκε σε ισόβια κάθειρξη το 1972.