Το βραβείο του MVP για τη σεζόν 2025/26 στην EuroLeague κατέληξε στον Σάσα Βεζένκοφ.
Ο σούπερ σταρ του Ολυμπιακού ολοκλήρωσε την κανονική διάρκεια με εξαιρετικά νούμερα: 19.4 πόντοι (με 62.5% στα δίποντα, 39.9% στα τρίποντα, 89.2% στις βολές), 6.6 ριμπάουντ, 1.3 ασίστ, 1.1 λάθη και 23.1 PIR ανά 28’22” συμμετοχής σε 34 παιχνίδια, έχοντας ξεκινήσει βασικός σε όλα.
Με αυτές τις επιδόσεις, ήταν ο πρώτος σκόρερ της EuroLeague, κερδίζοντας το Alphonso Ford Trophy, πρώτος στην αξιολόγηση και πέμπτος στα ριμπάουντ. Αυτός ο συνδυασμός τον ανέδειξε για δεύτερη φορά MVP της σεζόν στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, μετά την πρώτη του διάκριση το 2022/23.
Μαζί με τον Βεζένκοβ, ο Μίλος Τεόντοσιτς και ο Βασίλης Σπανούλης είναι άλλοι δύο παίκτες του Ολυμπιακού που έχουν κατακτήσει τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη της EuroLeague στο παρελθόν.
Woke up to film… ended up with the 2025/26 EuroLeague MVP.
The Angelopoulos brothers were present alongside @K_pap16 & Nikola Milutinov.
Sasha Vezenkov just delivered one of the most dominant seasons we’ve seen in years.
He’s the Most Valuable Player of the season.
— EuroLeague (@EuroLeague) April 26, 2026
— EuroLeague (@EuroLeague) April 26, 2026
Η λίστα των MVP στην ιστορία της EuroLeague
- 2004/05 – Άντονι Πάρκερ (Μακάμπι Τελ Αβίβ)
- 2005/06 – Άντονι Πάρκερ (Μακάμπι Τελ Αβίβ)
- 2006/07 – Θοδωρής Παπαλουκάς (ΤΣΣΚΑ Μόσχας)
- 2007/08 – Ραμούνας Σισκάουσκας (ΤΣΣΚΑ Μόσχας)
- 2008/09 – Χουάν-Κάρλος Ναβάρο (Μπαρτσελόνα)
- 2009/10 – Μίλος Τεόντοσιτς (Ολυμπιακός)
- 2010/11 – Δημήτρης Διαμαντίδης (Παναθηναϊκός)
- 2011/12 – Αντρέι Κιριλένκο (ΤΣΣΚΑ Μόσχας)
- 2012/13 – Βασίλης Σπανούλης (Ολυμπιακός)
- 2013/14 – Σέρχιο Ρόντριγκεθ (Ρεάλ Μαδρίτης)
- 2014/15 – Νεμάνια Μπιέλιτσα (Φενέρμπαχτσε)
- 2015/16 – Νάντο Ντε Κολό (ΤΣΣΚΑ Μόσχας)
- 2016/17 – Σέρχιο Γιουλ (Ρεάλ Μαδρίτης)
- 2017/18 – Λούκα Ντόντσιτς (Ρεάλ Μαδρίτης)
- 2018/19 – Γιαν Βέσελι (Φενέρμπαχτσε)
- 2019/20 – Διακόπηκε η σεζόν λόγω κορονοϊού
- 2020/21 – Βασίλιε Μίτσιτς (Αναντολού Εφές)
- 2021/22 – Νίκολα Μίροτιτς (Μπαρτσελόνα)
- 2022/23 – Σάσα Βεζένκοβ (Ολυμπιακός)
- 2023/24 – Μάικ Τζέιμς (Μονακό)
- 2024/25 – Κέντρικ Ναν (Παναθηναϊκός AKTOR)
- 2025/26 – Σάσα Βεζένκοβ (Ολυμπιακός)
