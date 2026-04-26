Η ΑΕΚ δεν τα κατάφερε κόντρα στον Ολυμπιακό σε ένα δυνατό παιχνίδι, καθώς ηττήθηκε με 94-84 στη «Sunel Arena» για την 26η και τελευταία αγωνιστική της Stoiximan Basket League.

Έτσι, η «Ένωση» τερμάτισε την κανονική περίοδο στην 4η θέση με ρεκόρ 16-8 και θα βρει τον Άρη ως αντίπαλο στον πρώτο γύρο των play-offs. Από την άλλη, οι «ερυθρόλευκοι» τελείωσαν αήττητοι την κανονική διάρκεια με 24 νίκες σε ισάριθμα ματς και θα αντιμετωπίσουν τον Κολοσσό στα play-offs.

Ο ΡαϊΚουάν Γκρέι, ένας από τους ηγέτες της φετινής προσπάθειας της ΑΕΚ, πραγματοποίησε ακόμα μία σπουδαία εμφάνιση, αφού μέτρησε 14 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Ο Αμερικάνος φόργοουορντ μίλησε στο tanea.gr για το πόσο απολαμβάνει τις «μάχες» με τέτοιους αντιπάλους, το trash-talking με τον Τζόουνς και το Final Four, που… πλησιάζει.

Πώς αντικατοπτρίζεις την εικόνα του παιχνιδιού;

«Πολύ ωραίος αγώνας και από τις δύο ομάδες. Ήμασταν αρκετά ανταγωνιστικοί. Δείξαμε αρκετά καλά στοιχεία και συνολικά κάναμε ένα καλό παιχνίδι. Παίξαμε κάποιες καλές άμυνες, βάλαμε κάποια δύσκολα σουτ, αλλά παίζαμε απέναντι στον Ολυμπιακό, που αυτή την στιγμή είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη. Ήταν ένα πολύ καλό τεστ ενόψει συνέχειας».

Πόσο μεγάλο challenge είναι να παίζεις απέναντι σε παίκτες όπως ο Βεζένκοφ και ο Τζαμπάρι Πάρκερ την προηγούμενη φορά;

«Είναι κάτι το οποίο μου αρέσει. Είναι η δεύτερη χρονιά μυ στην Ευρώπη, θέλω να φτιάξω το όνομα μου. Είμαι σίγουρος ότι έχουν σεβασμό στο πρόσωπο μου. Είμαι ανταγωνιστής θέλω να παίζω απέναντι στους καλύτερους. Ο Βεζένκοφ είναι πιθανό να βγει mvp της Euroleague. Οπότε παίζοντας απέναντι τους μόνο καλό μου κάνει και είναι διασκεδαστικό».

Στη φάση της δεύτερης περιόδου που ζήτησες αλλαγή, τι έγινε; Υπήρξε κάποιος μικρο-τραυματισμός;

«Ναι δέχτηκα ένα μικρό χτύπημα, αλλά τελικά δεν ήταν κάτι σοβαρό και συνέχιζα να παίζω κανονικά».

Στις ελεύθερες βολές που εκτέλεσε ο Φουρνιέ, ο Ταιρίκ Τζόουνς δεν σταμάτησε να σου μιλάει, τι σου είπε;

«Έκανε trash-talking ο Τζόουνς. Μου έλεγε διάφορα, αλλά υπάρχει σεβασμός μεταξύ μας. Είχαμε παίξει και στο κολλέγιο ως αντίπαλοι. Είναι πολύ καλός παίκτης και ένας από τους καλύτερους ψηλούς στην Ευρώπη. Αλλά υπάρχει μόνο σεβασμός προς το πρόσωπο του».

Τι μπορούμε να περιμένουμε από τη σειρά με τον Άρη;

«Θα είναι δύσκολες σειρές. Θα προετοιμαστούμε κατάλληλα. Χάσαμε στο εκτός έδρας στη Θεσσαλονίκη, αλλά εγώ έλειπα από το ματς. Θα είναι ενδιαφέρον σειρά. Ανυπομονώ να παίξω εναντίον του Άρη».

Πιστεύεις ότι μπορείτε να περάσετε την Μάλαγα και να κατακτήσετε το τρόπαιο;

«Θα πάμε στο Final Four, με ένα ξεκάθαρο σκοπό να κερδίσουμε το τίτλο. Είμαστε η καλύτερη ομάδα στο BCL όλη τη σεζόν, έχουμε το καλύτερο ρεκόρ. Έχουμε κάποιος πολύ καλούς παίκτες στην ομάδα, που είναι τρομεροί ανταγωνιστές. Ανυπομονώ για το ματς με την Μάλαγα, Θέλουμε ρεβάνς από πέρσι, για να γραφτεί διαφορετικά η ιστορία. Από το Σεπτέμβριο που ξεκινήσαμε, αυτά τα παιχνίδια περιμένουμε. Όλη τη σεζόν προετοιμαζόμαστε για το Final Four, οπότε ανυπομονώ πολύ».

Κωνσταντίνος Κοντογεώργος