Το Σάββατο 25 Απριλίου η Νίκη Λυμπεράκη φιλοξένησε στο MEGA και την εκπομπή «Πάμε μια βόλτα;» τον Λάκη Λαζόπουλο, έναν από τους πολυσχιδείς δημιουργούς της σύγχρονης ελληνικής σκηνής.

Ανάμεσα στις στιγμές που ξεχώρισαν ήταν μία ανθρώπινη ιστορία πίσω από το ταλέντο του Λάκη Λαζόπουλου την οποία αποκάλυψε καθηγήτριά του. Όπως είπε τρία ζευγάρια καθηγητών είχαν πάει στο REX, όπου πλήρωσαν κανονικά. «Αυτός μας βλέπει φυσικά. Δεν ξέρει ότι θα πηγαίναμε στο θέατρο. Τέλος πάντων στο διάλειμμα έρχεται ένας νεαρός και μας δίνει τρεις φακέλους. Ανοίγουμε τον φάκελο και μέσα είχε το αντίτιμο των εισιτηρίων και ένα σημείωμα: “Όταν παρακολουθούσα τις διαλέξεις σας ήταν δωρεάν”».

Μια κίνηση που τους συγκίνησε βαθιά — όπως και το χιούμορ του που, όπως λέει, τους έκανε να κλαίνε από τα γέλια. Από τα αμφιθέατρα μέχρι τη σκηνή, το ταλέντο του ήταν πάντα ξεκάθαρο: «Γι’ αυτό τον λατρεύαμε όλοι».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ΤΑ ΝΕΑ (@tanea.gr)

Aκόμα ο Λάκης Λαζόπουλος περιέγραψε και τα παιδικά του χρόνια αλλά και την πρώτη του επαφή με την τηλεόραση. Όπως ανέφερε, στεκόταν στον παράθυρο με τον αδερφό του και με κιάλια παρακολουθούσαν τηλεόραση μέσα από το παράθυρο ενός σπιτιού λίγο πιο κάτω, που ήταν το πρώτο που είχε εγκαταστήσει τη συσκευή.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ΤΑ ΝΕΑ (@tanea.gr)

Το δεύτερο μέρος της τηλεοπτικής συνάντησης του Λάκη Λαζόπουλου με τη Νίκη Λυμπεράκη θα μεταδοθεί το Σάββατο 2 Μαΐου στις 20:50.