Η Ελλάδα φημίζεται για τη γαστρονομία της και αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς γαστρονομικούς προορισμούς παγκοσμίως. Δεν είναι μόνο το σουβλάκι, ο μουσακάς και το τζατζίκι που έχουν κερδίσει την αγάπη των ξένων, καθώς, σύμφωνα με το Taste Atlas, και το ελληνικό κοντοσούβλι έχει καταφέρει να ξεχωρίσει διεθνώς.

Το Taste Atlas δημοσιεύει συχνά λίστες με φαγητά από όλο τον κόσμο, οι οποίες διαμορφώνονται με βάση τις αξιολογήσεις του κοινού. Σε μία από τις λίστες με τα καλύτερα παραδοσιακά φαγητά, το κοντοσούβλι καταλαμβάνει την 8η θέση, επιβεβαιώνοντας τη δημοτικότητά του τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Παράλληλα, μέσα στις 100 κορυφαίες παραδοσιακές συνταγές περιλαμβάνονται και άλλα ελληνικά πιάτα: το σαγανάκι στην 43η θέση, τα αρνίσια παϊδάκια στην 44η, η μπουγάτσα στην 58η και το γιουβέτσι στην 84η θέση.

Στην κορυφή της λίστας με τα καλύτερα παραδοσιακά φαγητά του κόσμου βρίσκεται το Vori-Vori, μια παραδοσιακή σούπα από την Παραγουάη που παρασκευάζεται με μπάλες από καλαμποκάλευρο και τυρί, μαγειρεμένες σε ζωμό που συχνά περιλαμβάνει κοτόπουλο, λαχανικά και μυρωδικά. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί το περουβιανό πιάτο χτένια με παρμεζάνα, ενώ την τρίτη θέση καταλαμβάνουν τα κινέζικα dumplings.