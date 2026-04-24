Ενα νέο πρόγραμμα ανακαινίσεων, το οποίο θα ξεκινήσει τον Μάιο, με επιδοτήσεις έως και 36.000 ευρώ ανά διαμέρισμα και στόχο την αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος των Ελλήνων προωθεί η κυβέρνηση όπως παρουσιάστηκε χθες στο πλαίσιο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών. Το πρόγραμμα έρχεται να ενισχύσει τις πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί από την κυβέρνηση στην προσπάθεια αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης στην Ελλάδα προσφέροντας τη δυνατότητα αναβάθμισης σε παλαιότερες κατοικίες ώστε να αξιοποιηθούν και να ενισχύσουν το διαθέσιμο κτιριακό απόθεμα ακινήτων προς διάθεση.

Ο Κωνσταντίνος Γλούμης – Ατσαλάκης, γενικός γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, υπογράμμισε ότι η στεγαστική κρίση και το δημογραφικό συγκαταλέγονται στις πιο κρίσιμες προκλήσεις, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για το σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών.

Οπως είπε «αυτή τη στιγμή διαμορφώνουμε μια εθνική στρατηγική για τη στέγαση, η οποία συγκεντρώνει όλους τους φορείς, πέρα από το υπουργείο, που μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά σε αυτή τη συζήτηση και να ενεργοποιηθούν, ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της συγκυρίας. Παράλληλα, καταγράφουμε και όλα τα σχετικά προγράμματα. Στην παρούσα φάση υλοποιούμε μια στεγαστική πολιτική, η οποία περιλαμβάνει περισσότερα από 45 προγράμματα στεγαστικού χαρακτήρα από πολλά διαφορετικά υπουργεία».

Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, τα προγράμματα αυτά έχουν συγκεντρωθεί σε επίπεδο εποπτείας στο υπουργείο, αλλά και σε μια ψηφιακή πύλη στεγαστικής πολιτικής, προσβάσιμη σε όλους. «Μιλάμε για έναν προϋπολογισμό ο οποίος φτάνει τα 7 δισεκατομμύρια ευρώ και συνεχώς αυξάνεται» ανέφερε και πρόσθεσε ότι μέσω του Stegasi.gov.gr, όπως ονομάζεται η ψηφιακή πύλη, υπάρχει και λογοδοσία ως προς τον τρόπο αξιοποίησης αυτών των προγραμμάτων.

Αντιπαροχή

Αναφερόμενος στα επιμέρους μέτρα, στάθηκε στην κοινωνική αντιπαροχή, μέσω της οποίας ανενεργά επί δεκαετίες οικόπεδα του Δημοσίου θα προσφέρονται, μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, σε ιδιώτες, ώστε να τα αναπτύξουν, διαθέτοντας τουλάχιστον το 30% για κοινωνική κατοικία με χαμηλότερο μίσθωμα από εκείνο της αγοράς. Ανέφερε επίσης ότι έρχεται και το νέο πρόγραμμα ανακαινίσεων, το οποίο θα ξεκινήσει τον Μάιο, με επιδοτήσεις έως και 36.000 ευρώ ανά διαμέρισμα, προκειμένου να πραγματοποιηθούν ανακαινίσεις και ήπιες ενεργειακές παρεμβάσεις. Στόχος είναι να ωφεληθούν τουλάχιστον 20.000 κατοικίες και διαμερίσματα, ενισχύοντας τόσο το κτιριακό απόθεμα όσο και την ποιότητα της κατοικίας.