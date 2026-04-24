Για τον τρόπο που η τεχνητή νοημοσύνη και η επεξεργασία των δεδομένων καθορίζουν τις αποφάσεις και μετασχηματίζουν το επιχειρηματικό τοπίο μιλά η Rosie Allimonos Group Technology & AI Advisor της ALTER EGO MEDIA στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών,.
Οικονομικό Φόρουμ Δελφών: Η ομιλία της Rosie Allimonos, Group Technology & AI Advisor της ALTER EGO MEDIA
Οικονομικό Φόρουμ Δελφών: Η ομιλία της Rosie Allimonos, Group Technology & AI Advisor της ALTER EGO MEDIA

Για τον τρόπο που η τεχνητή νοημοσύνη και η επεξεργασία των δεδομένων καθορίζουν τις αποφάσεις και μετασχηματίζουν το επιχειρηματικό τοπίο μιλά η Rosie Allimonos Group Technology & AI Advisor της ALTER EGO MEDIA στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών,.
Οικονομικό Φόρουμ Δελφών – Επαναπροσδιορίζοντας το ταξίδι του καταναλωτή στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης
Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) και ο μετασχηματισμός του ταξιδιού του καταναλωτή σε προϊόντα, υπηρεσίες και λιανεμπόριο, βρέθηκαν στο επίκεντρο συζήτησης του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, το οποίο διεξάγεται από τις 22 έως τις 25 Απριλίου 2026. Με τη συμμετοχή στελεχών από διαφορετικούς κλάδους της αγοράς αναλύθηκαν οι αλλαγές που επιφέρει η νέα ψηφιακή εποχή στο μάρκετινγκ, τέθηκε […]
Οικονομικό Φόρουμ Δελφών – Ελληνικός τουρισμός: Το «success story» και οι συνεχείς προκλήσεις
Οι επιπτώσεις και οι προοπτικές του τουρισμού μετά από τις αλλεπάλληλες κρίσεις στην οικονομία, τη γεωπολιτική και την πανδημία, αποτέλεσαν αντικείμενο θεματικής συζήτησης στο πλαίσιο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, που πραγματοποιείται στους Δελφούς 22- 25 Απριλίου. Η Αγάπη Σμπώκου, CEO PHĀEA, Αντιπρόεδρος ΣΕΤΕ, Αντιπρόεδρος Marketing Greece, απαντώντας στις ερωτήσεις της Anita Riotta, Παραγωγού της Monocle, UK, […]
Οικονομικό Φόρουμ Δελφών – Θ. Κοντογεώργης: «Στόχος να περιφρουρήσουμε τους πόρους για την περιφέρεια, αλλά κυρίως να ξέρουμε τι θέλουμε να τους κάνουμε»
Στις ανισότητες μεταξύ των περιφερειών, στην περιφερειακή ανάπτυξη και στις προκλήσεις των επόμενων ετών, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εστίασε ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, Θανάσης Κοντογεώργης, στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, το οποίο πραγματοποιείται από τις 22 έως τις 25 Απριλίου. Ο κύριος Κοντογεώργης αναφέρθηκε στα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει την τελευταία δεκαετία ως […]
Οικονομικό Φόρουμ Δελφών – Η ανάπτυξη δεξιοτήτων κλειδί για την απασχόληση στην ελληνική αγορά
Η σταδιακή ανατροπή των στερεοτύπων, η αυξανόμενη σημασία των τεχνικών επαγγελμάτων και η απόλυτη ανάγκη για δεξιότητες θα χαρακτηρίζουν την αγορά εργασίας του μέλλοντος σε μία οικονομία που θα ορίζεται πλέον ως «skilled based economy», δηλαδή οικονομία βασισμένη στις δεξιότητες. Τη συζήτηση, στο πλαίσιο του 11ο Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, που πραγματοποιείται στις 22-25 Απριλίου στους […]