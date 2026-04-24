Διεθνής ομάδα ερευνητών, με επικεφαλής τον καθηγητή Garrick Allen του Πανεπιστημίου της Γλασκώβης, κατάφερε να ανακτήσει 42 χαμένες σελίδες από ένα από τα σημαντικότερα πρώιμα χειρόγραφα της Καινής Διαθήκης, τον Κώδικα Η.

Το χειρόγραφο, αντίγραφο του 6ου αιώνα των Επιστολών του Αποστόλου Παύλου, χάθηκε ιστορικά όταν αποσυναρμολογήθηκε στη Μεγίστη Λαύρα του Αγίου Όρους τον 13ο αιώνα. Οι σελίδες του επαναχρησιμοποιήθηκαν ως υλικό βιβλιοδεσίας για άλλα έργα, με αποτέλεσμα σήμερα τα σωζόμενα τμήματα να βρίσκονται διασκορπισμένα σε βιβλιοθήκες της Ιταλίας, της Ελλάδας, της Ρωσίας, της Ουκρανίας και της Γαλλίας.

Ο καθηγητής Allen εξηγεί τη διαδικασία που οδήγησε στην ανακάλυψη: «Η πρόοδος ήρθε από ένα κρίσιμο σημείο εκκίνησης: γνωρίζαμε ότι κάποια στιγμή το χειρόγραφο είχε επαναμελανωθεί. Τα χημικά της νέας μελάνης προκάλεσαν ‘αντίθετη’ αποτύπωση στις αντικριστές σελίδες, δημιουργώντας καθρεφτισμένες εικόνες του κειμένου – αχνά ορατές με γυμνό μάτι, αλλά ξεκάθαρες με τις σύγχρονες τεχνικές απεικόνισης».

Σε συνεργασία με το Early Manuscripts Electronic Library (EMEL), οι ερευνητές χρησιμοποίησαν πολυφασματική απεικόνιση για να ανακτήσουν το «φαντασματικό» κείμενο που δεν υπάρχει πλέον φυσικά, εξάγοντας πολλαπλές σελίδες πληροφορίας από κάθε υπάρχουσα σελίδα. Για την επιβεβαίωση της ιστορικής ακρίβειας, η ομάδα συνεργάστηκε με ειδικούς στο Παρίσι για ραδιοχρονολόγηση, η οποία επιβεβαίωσε την προέλευση του περγαμηνού από τον 6ο αιώνα.

Νέα φώτα στην ιστορία των ιερών κειμένων

Αν και το ανακτημένο κείμενο περιλαμβάνει γνωστά αποσπάσματα των Επιστολών του Παύλου, η ανακάλυψη προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για την εξέλιξη και την κατανόηση της Καινής Διαθήκης μέσα στους αιώνες. Φωτίζει επίσης τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι του Μεσαίωνα αλληλεπιδρούσαν με τα ιερά κείμενα και πώς αυτά επαναχρησιμοποιούνταν όταν φθείρονταν.

Ο καθηγητής Allen σημειώνει: «Δεδομένου ότι ο Κώδικας Η αποτελεί τόσο σημαντικό μάρτυρα για την κατανόηση των χριστιανικών γραφών, η ανακάλυψη οποιουδήποτε νέου στοιχείου – πόσο μάλλον σε τέτοια έκταση – είναι πραγματικά μνημειώδης».

Κύρια ευρήματα της έρευνας