Ο Ναός της Αναστάσεως του Κυρίου ή Ναός του Παναγίου Τάφου είναι χριστιανικός ναός που βρίσκεται στη χριστιανική συνοικία της παλαιάς Ιερουσαλήμ.

Διαβάστε ακόμα: Αραγτσί: Το Ιράν είναι έτοιμο να πάει «όσο μακριά» χρειάζεται στον πόλεμο

Περιέχει τους δύο πιο ιερούς τόπους του Χριστιανισμού: τον Γολγοθά, τον λόφο όπου σταυρώθηκε ο Ιησούς και τον κενό τάφο του Ιησού, όπου ετάφη και αναστήθηκε.

Όμως την 17η μέρα του πολέμου στο Ιράν, κάτι τρομερό συνέβη.

Μία «ομοβροντία» από βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν κατά του Ισραήλ αναχαιτίστηκαν πάνω από την Ιερουσαλήμ και τα θραύσματα, όπως ανέφεραν οι Αρχές, έπεσαν σε διάφορες περιοχές της πόλης.

Η Πυροσβεστική ανέφερε ότι ένα μεγάλο κομμάτι πυραύλου έπληξε κατοικία στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, προκαλώντας υλικές ζημιές χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα των Times of Israel, άλλα θραύσματα εντοπίστηκαν κοντά στην Εθνική Βιβλιοθήκη, όχι μακριά από την Κνεσέτ (ισραηλινή Βουλή), αλλά και κοντά στον Ναό της Αναστάσεως στην Παλιά Πόλη.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε κρύο ιδρώτα σε εκατομμύρια πιστούς σε όλο τον κόσμο και δη στην Ελλάδα.

Διαβάστε ακόμα: Ιρανός ΥΠΕΞ προειδοποιεί: Οι ΗΠΑ θα βρεθούν αντιμέτωπες «με ένα νέο Βιετνάμ» αν στείλουν στρατεύματα στο έδαφος

Γιατί στο μυαλό και τη συνείδηση των περισσοτέρων, ο Ναός αυτός είναι συνυφασμένος με μία από τις ιερότερες στιγμές, αυτήν της αφής του Αγίου Φωτός.

Που με ειδική πτήση φτάνει στην Αθήνα, πριν την Ανάσταση, και μεταφέρεται σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Για να σημάνει την Ανάσταση. Όμως, τίποτα δεν μπορεί να προεξοφλήσει ότι αυτός ο φοβερός πόλεμος θα έχει σταματήσει τις επόμενες εβδομάδες. Στις 11 Απριλίου είναι το Μεγάλο Σάββατο και στον Πανάγιο Τάφο συγκεντρώνονται χιλιάδες άνθρωποι. Πώς θα αφήσουν το πλήθος να συγκεντρωθεί εκεί αν ο πόλεμος συνεχίζεται και πώς θα διασφαλιστεί ότι το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν στο Ισραήλ θα είναι ανοικτό για να μεταφερθεί το Άγιο Φως, σε περίπτωση που τα τα εκτυλισσόμενα γεγονότα λάβουν ακόμη πιο δραματική τροπή; Είναι ένα ερώτημα που θα κληθεί να απαντήσει το προσεχές διάστημα η κυβέρνηση του Ισραήλ.

Κανείς δεν αποκλείει ότι από το 1988 που καθιερώθηκε η μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα, φέτος για πρώτη φορά, το Φως, στην υλική του υπόσταση, να μην καταφέρει να ταξιδέψει στην Ελλάδα.

Πώς έρχεται το Άγιο Φως στην Ελλάδα

Κάθε χρόνο, το Μεγάλο Σάββατο, το Άγιο Φως μεταφέρεται από τα Ιεροσόλυμα στην Ελλάδα μέσω μιας οργανωμένης διαδικασίας που συνδυάζει εκκλησιαστική παράδοση και κρατική μέριμνα.

Η τελετή αφής πραγματοποιείται στον Πανάγιο Τάφο, στον Ναό της Αναστάσεως, όπου ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων παραλαμβάνει το φως και το μεταδίδει στους πιστούς.

Αμέσως μετά, η φλόγα τοποθετείται σε ειδικά λυχνάρια ασφαλείας και παραδίδεται σε ελληνική κυβερνητική και εκκλησιαστική αποστολή, η οποία έχει μεταβεί στα Ιεροσόλυμα για τον σκοπό αυτό.

Το Άγιο Φως μεταφέρεται αεροπορικώς και φθάνει το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου στο αεροδρόμιο της Αθήνας, όπου πραγματοποιείται επίσημη υποδοχή.

Με πτήσεις σε όλη την Ελλάδα

Στη συνέχεια, διανέμεται άμεσα με ειδικές ή προγραμματισμένες πτήσεις προς μεγάλα αεροδρόμια της χώρας, όπως η Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο, τα Χανιά, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Μυτιλήνη, τα Ιωάννινα, η Κως, η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Καλαμάτα, η Αλεξανδρούπολη και άλλες πόλεις της περιφέρειας.

Με οχήματα στις εκκλησίες

Από εκεί, εκπρόσωποι των κατά τόπους μητροπόλεων παραλαμβάνουν το Άγιο Φως και το μεταφέρουν με οχήματα σε εκκλησίες πόλεων και χωριών, ώστε να μεταδοθεί στους πιστούς κατά την Αναστάσιμη Ακολουθία τα μεσάνυχτα.

Η οργανωμένη αεροπορική μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα καθιερώθηκε το 1988, ενώ από το 2002 το ελληνικό κράτος ανέλαβε επίσημα τον συντονισμό της διαδικασίας σε συνεργασία με την Εκκλησία της Ελλάδος.

Η πτήση από τα Ιεροσόλυμα

Το Άγιο Φως παραλαμβάνεται στο αεροδρόμιο Ben Gurion Airport από την ελληνική αποστολή και τοποθετείται σε ειδικά μεταλλικά φανάρια ασφαλείας, τα οποία επιτρέπεται να μεταφερθούν μέσα στο αεροσκάφος χωρίς να σβήσει η φλόγα.

Η πτήση προς την Ελλάδα είναι συνήθως ειδικά προγραμματισμένη (charter) και κατά καιρούς έχει πραγματοποιηθεί από εταιρείες όπως η Aegean Airlines, ενώ στο παρελθόν έχουν χρησιμοποιηθεί και κυβερνητικά αεροσκάφη της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Τι συμβαίνει μέσα στο αεροπλάνο

Η φλόγα μεταφέρεται σε ειδικό φανάρι συνεχούς καύσης, το οποίο τοποθετείται συνήθως στην καμπίνα των επιβατών και όχι στο χώρο αποσκευών, συνοδεύεται από κληρικούς και μέλη της αποστολής.

Χαμηλώνουν τα φώτα

Σε πολλές περιπτώσεις, το πλήρωμα της πτήσης χαμηλώνει τα φώτα στην καμπίνα όταν ανάβουν οι λαμπάδες από το Άγιο Φως, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα συμβολική στιγμή για τους επιβάτες της αποστολής.

Η άφιξη στην Αθήνα

Το αεροσκάφος προσγειώνεται στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας, όπου γίνεται η επίσημη υποδοχή. Εκπρόσωπος της κυβέρνησης παραλαμβάνει το Άγιο Φως και το παραδίδει στην Εκκλησία της Ελλάδος.

Αμέσως μετά, η φλόγα μεταφέρεται σε άλλα φανάρια και διανέμεται με πτήσεις προς την υπόλοιπη Ελλάδα, ώστε να φτάσει στις μητροπόλεις πριν από την Αναστάσιμη λειτουργία.