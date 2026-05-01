Τα μοντέλα των Ευρωπαίων κατασκευαστών ενδέχεται σύντομα να διαθέτουν οθόνες αφής που θα μπορούν να ελέγχουν τα επίπεδα αλκοόλ στο αίμα των οδηγών.

Δύο Γερμανοί προμηθευτές δημιούργησαν ενσωματωμένους αισθητήρες μέσω μιας πρωτοποριακής τεχνολογίας, ώστε να ελέγχουν το επίπεδο αλκοόλ στο αίμα ενός οδηγού με την άκρη του δακτύλου, παρέχοντας αποτελέσματα σε δευτερόλεπτα χρησιμοποιώντας έναν αισθητήρα οθόνης αφής και ανάλυση που βασίζεται σε τεχνητή νοημοσύνη.

Το χαρακτηριστικό του πρωτοποριακού πιλοτηρίου, που αναπτύχθηκε από κοινού από την Aumovio SE και την νεοσύστατη εταιρεία BASF SE trinamiX GmbH, χρησιμοποιεί μικροσκοπικούς παλμούς φωτός υπέρυθρης ακτινοβολίας για να ανιχνεύει «με ακρίβεια» πόσο αλκοόλ υπάρχει στο σώμα του οδηγού!

Πως λειτουργεί; Οταν το δάχτυλο αγγίζει τον αισθητήρα, το φως που αντανακλάται πίσω στον αισθητήρα αξιολογείται με μεθόδους που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη για την αξιολόγηση της περιεκτικότητας σε αλκοόλ στο αίμα, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Πάντως, οι κανονισμοί για την κατανάλωση αλκοόλ και την οδήγηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαφέρουν ανά χώρα. Το ανώτατο όριο περιεκτικότητας σε αλκοόλ στο αίμα κυμαίνεται από μηδέν στην Τσεχική Δημοκρατία και την Ουγγαρία έως 0,5 γραμμάρια ανά λίτρο στη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών.

Το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί αξιοσημείωτη εξαίρεση, καθώς επιτρέπει μέγιστο επίπεδο αλκοόλ στο αίμα 0,8 g/l, που ισοδυναμεί με περίπου τέσσερα μικρά ποτήρια κρασί.

Στην Ελλάδα, το νόμιμο όριο αλκοτέστ ορίζεται από το άρθρο 46 του Κ.Ο.Κ στα 0,50 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος, ή αλλιώς 0,25 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα.