Τα αυθεντικά Renault 4 και Renault 5 οι σύγχρονες, αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις τους, επαναπροσδιορίζουν τη φιλοσοφία αυτή για την εποχή της ηλεκτροκίνησης, αποσπώντας τη μέγιστη πεντάστερη βαθμολογία βιωσιμότητας από τον Green NCAP.

Η αξιολόγηση του Green NCAP καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο ζωής του οχήματος: από τις πρώτες ύλες και την παραγωγή, έως τη χρήση, τις επιδόσεις στο δρόμο και την ανακύκλωση στο τέλος ζωής.

  • Το Renault 5 ETech electric πέτυχε 9,1/10 στον δείκτη Clean Air και 9,3/10 στην Ενεργειακή Απόδοση.
  • Το Renault 4 ETech electric σημείωσε 9,4/10 στον δείκτη Clean Air, χάρη και στα χαρακτηριστικά που περιορίζουν τη φθορά των ελαστικών.
